Smarter Kohlenmonoxidmelder von Netatmo für Wohnmobile zertifiziert

Die optimale Variante währe hier natürlich ein WLAN-Router mit Außenantenne für bestmögliche Verbindung zum Mobilfunknetz. Mittlerweile bieten auch verschiedene Hersteller entsprechendes Zubehör für Camper an. Wer es günstiger und einfach will, greift auf einen gewöhnlichen mobilen Router mit Fach für die SIM-Karte zurück. Einzig sollte man hier darauf achten, dass sich die Geräte auch über 12 Volt betreiben lassen. Erfahrungsberichte und Hardware-Tipps könnt ihr gerne in den Kommentaren absetzen.

Der Kohlenmonoxidmelder von Netatmo ist jetzt auch für die Verwendung in „Freizeitfahrzeugen“ zertifiziert, dementsprechend bewirbt Netatmo das Gerät auch für den Einsatz des 99 Euro teuren Geräts im Camper oder Wohnmobil. Was damit verbunden allerdings gerne vergessen wird: Wenn das Fahrzeug nicht über WLAN und Internetanbindung verfügt, fallen die smarten Funktionen unter den Tisch und ihr könnt auch zu einer deutlich günstigeren Alternative greifen.

