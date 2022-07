HomeKit-Codes: Besser sammeln als später suchen

Wir haben auf diese Notwendigkeit bereits in den Anfangszeiten von HomeKit hingewiesen und damals mangels sonstiger Lösungen noch das Speichern der Codes in der Notizen-App empfohlen. Dieser Weg lässt sich natürlich weiterhin gehen, wenngleich es mittlerweile deutlich komfortablere Lösungen gibt.

Zunächst einmal ist damit verbunden positiv zu berichten, dass hier teils auch der Hersteller-Support weiterhelfen kann. Im genannten Beispiel wird Meross zitiert, die dem Kunden in diesem Fall aus der Patsche helfen konnten. Will man allerdings auf Nummer Sicher gehen oder sich Support-E-Mails und Wartezeiten sparen, ist eine persönliche Datenbank oder zumindest ein digitaler Notizzettel mit den genutzten HomeKit-Codes Pflicht.

Insert

You are going to send email to