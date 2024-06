Smarte Türschlösser: Nuki und Tedee mit neuen Funktionen

Auch wenn Apples Home Key hierzulande weiter auf sich warten lässt, so gewinnen smarte Türschlösser doch auch auf dem deutschen Markt zunehmend an Bedeutung. Zuletzt haben wir euch die Neuerscheinung von Switchbot vorgestellt.

Aktuell machen die Wettbewerber Nuki und Tedee mit Funktionserweiterungen für ihre smarten Zutrittslösungen auf sich aufmerksam.

Nuki bringt “Open via Weblink”

Nuki wird noch in diesem Sommer die neue Funktion “Open via Weblink” einführen, die es Gästen von Ferienimmobilien ermöglichen soll, die Tür zum Gebäude einfach über einen Link zu öffnen, der per Kurznachricht oder E-Mail gesendet wird. Damit entfällt der Download einer App und die Registrierung von Benutzerkonten.

Diese zusätzliche Öffnungsoption ergänzt bestehende Methoden wie den Zugangscode für das Nuki Keypad oder den Einladungslink zur Nuki-App, ist allerdings Teil des sogenannten “Smart Hosting Service”, für den zusätzliche Gebühren in Höhe von 69 Euro pro Jahr anfallen.

Die von Nuki generierten Weblinks sind nur zwischen den jeweiligen Check-in- und Check-out-Zeiten aktiv und funktionieren als Fernsteuerbefehl über das Internet. Ein Standortabgleich zwischen Smartphone und Nuki stellt sicher, dass sich die Gäste auch in der Nähe des Schlosses befinden, bevor die Tür geöffnet wird. Gastgeber können die Links jederzeit ändern oder deaktivieren, falls Gäste früher abreisen.

tedee Smart Lock mit KNX und Fingerabdruck

Parallel dazu informieren auch die Anbieter des tedee Smart Lock über Neuerungen, die gemeinsam mit den kooperierenden Unternehmen BAB TECHNOLOGIE und ekey umgesetzt wurden. So integriert das modulare Gateway von BAB TECHNOLOGIE das Türschloss jetzt bei Bedarf auch in den Smart-Home-Standard KNX.

Zusammen mit dem ekey bionyx System, das Fingerabdruck-Technologie nutzt, kann das Schloss über das APP MODULE von BAB TECHNOLOGIE gesteuert werden. Dies ermöglicht es, Türen durch einen Fingerabdruck zu entriegeln.

Smartes Türschloss Tedee Go: Und alle sind begeistert

Neben der biometrischen Zutrittskontrolle bietet das System auch die Möglichkeit, Smart-Home-Szenen zu integrieren. Ein Fingerdruck oder die Bedienung des tedee-Türschlosses kann beispielsweise das Licht ausschalten und die Heizung herunterregeln.