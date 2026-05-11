Bei Skoda kann man jetzt die im Frühjahr angekündigte Version 2027 der Elektrofahrzeuge Elroq und Enyaq bestellen. Äußerlich ändert sich bei den neuen Modellen gegenüber den Vorgängern nichts. Unter der Haube gibt es jedoch zahlreiche Verbesserungen, die vor allem die Smartphone-Integration betreffen. Eine überarbeitete Version des Infotainment-Systems der Fahrzeuge ermöglicht unter anderem Apple CarKey sowie die Fernsteuerung des Fahrzeugs per Smartphone.

In der Modellversion 2027 von Elroq und Enyaq kommt Googles Android Auto zum Einsatz. Die neue Version des Infotainment-Systems bietet eine überarbeitete Oberfläche mit neuem Startbildschirm, Rasteransicht, Favoriten und Suchfunktion sowie zusätzlichen Anpassungsmöglichkeiten. Zudem integriert das System einen eigenen App-Store mit Anwendungen von Škoda und Drittanbietern wie Spotify oder YouTube sowie Apps für Streaming, Spiele, Nachrichten und Wetter.

Besitzer der Vorgängergeneration der Fahrzeuge bleiben dabei außen vor. Skoda zufolge lässt sich dies nicht rein softwareseitig nachrüsten, da mit der neuen Modellreihe auch verschiedene damit verbundene Hardwarekomponenten überarbeitet wurden.

Apple CarKey und App-Erweiterungen

Smartphone-Nutzer können den Fahrzeugschlüssel künftig in der Wallet-App hinterlegen und das Auto mit dem iPhone oder kompatiblen Android-Geräten öffnen, abschließen oder starten. Der digitale Fahrzeugschlüssel lässt sich über die Wallet auch mit anderen Nutzern teilen.

Ergänzend dazu stehen über die Skoda-App nun erweiterte Fahrdaten wie etwa zum Energieverbrauch zur Verfügung. Die Routenführung, Favoriten und Listen mit den zuletzt angefahrenen Zielen werden zwischen der App und dem Fahrzeug synchronisiert. Das Fahrzeug kann zudem per App eingeparkt werden.

MagSafe mit bis zu 25 Watt

Zusätzlich stattet Skoda die neuen Modelle mit MagSafe-Ladeflächen aus. Eine belüftete Ablage soll mit Qi2 kompatible Smartphones nicht nur sicher magnetisch halten, sondern auch mit bis zu 25 Watt kabellos laden.

Zu den allgemeinen Verbesserungen beim Elroq und Enyaq zählen die Integration von One-Pedal-Driving sowie eine Überarbeitung der Assistenzsysteme, um die Spurführung, Temporegelung und Sicherheitsfunktionen zu verbessern. Zusätzliche Sensoren ermöglichen unter anderem Müdigkeitserkennung und erweiterte Assistenzfunktionen an Kreuzungen.