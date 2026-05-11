Neue Modellreihe lässt sich bestellen
Skoda: Elroq und Enyaq jetzt mit CarKey und MagSafe
Bei Skoda kann man jetzt die im Frühjahr angekündigte Version 2027 der Elektrofahrzeuge Elroq und Enyaq bestellen. Äußerlich ändert sich bei den neuen Modellen gegenüber den Vorgängern nichts. Unter der Haube gibt es jedoch zahlreiche Verbesserungen, die vor allem die Smartphone-Integration betreffen. Eine überarbeitete Version des Infotainment-Systems der Fahrzeuge ermöglicht unter anderem Apple CarKey sowie die Fernsteuerung des Fahrzeugs per Smartphone.
In der Modellversion 2027 von Elroq und Enyaq kommt Googles Android Auto zum Einsatz. Die neue Version des Infotainment-Systems bietet eine überarbeitete Oberfläche mit neuem Startbildschirm, Rasteransicht, Favoriten und Suchfunktion sowie zusätzlichen Anpassungsmöglichkeiten. Zudem integriert das System einen eigenen App-Store mit Anwendungen von Škoda und Drittanbietern wie Spotify oder YouTube sowie Apps für Streaming, Spiele, Nachrichten und Wetter.
Besitzer der Vorgängergeneration der Fahrzeuge bleiben dabei außen vor. Skoda zufolge lässt sich dies nicht rein softwareseitig nachrüsten, da mit der neuen Modellreihe auch verschiedene damit verbundene Hardwarekomponenten überarbeitet wurden.
Apple CarKey und App-Erweiterungen
Smartphone-Nutzer können den Fahrzeugschlüssel künftig in der Wallet-App hinterlegen und das Auto mit dem iPhone oder kompatiblen Android-Geräten öffnen, abschließen oder starten. Der digitale Fahrzeugschlüssel lässt sich über die Wallet auch mit anderen Nutzern teilen.
Ergänzend dazu stehen über die Skoda-App nun erweiterte Fahrdaten wie etwa zum Energieverbrauch zur Verfügung. Die Routenführung, Favoriten und Listen mit den zuletzt angefahrenen Zielen werden zwischen der App und dem Fahrzeug synchronisiert. Das Fahrzeug kann zudem per App eingeparkt werden.
MagSafe mit bis zu 25 Watt
Zusätzlich stattet Skoda die neuen Modelle mit MagSafe-Ladeflächen aus. Eine belüftete Ablage soll mit Qi2 kompatible Smartphones nicht nur sicher magnetisch halten, sondern auch mit bis zu 25 Watt kabellos laden.
Zu den allgemeinen Verbesserungen beim Elroq und Enyaq zählen die Integration von One-Pedal-Driving sowie eine Überarbeitung der Assistenzsysteme, um die Spurführung, Temporegelung und Sicherheitsfunktionen zu verbessern. Zusätzliche Sensoren ermöglichen unter anderem Müdigkeitserkennung und erweiterte Assistenzfunktionen an Kreuzungen.
Ein paar Apps haben auch die 5er Software Besitzer bekommen. Airconsole und Spotify zB. Schon nett, mußte leider bestellen. Aber die Änderungen des 27er sind very nice.
Aber dann kann man nur bestellen, kommt ja immer was neues.
Ein Witz ist aber der Frunk mit 12 Litern. Da nehme ich lieber die Zubehör Lösung.
Und die Ladeschalen sind trotz Belüftung ein Witz. Das Handy wird extrem warm und lädt kaum. War beim Kodiaq so und auch beim Enyaq ist es so.
Deswegen kommt ja nun Magsafe. Damit wird das Gerät richtig platziert und kann vernünftig laden ohne heiß zu werden.
Du hast also den neuen Skoda schon getestet? Hätte erwartet, dass die neuen Umfänge erst ab Mitte Juni vor Kunde sind.
Deshalb kommt ja genau der MagSafe Puk :-)
Es sind ja auch 21 Liter, und die Zubehör-Varianten sind da auch nicht viel größer.
Und bei der Zuglast mit der AHK endlich vernünftige 2t ( ab Modell 85)
Klasse, aber halt maximal „schade“, dass Käufer eines 1,2,3 Jahre alten Autos das nicht bekommen können. Ich find die aktuellen Skoda/ VW Autos toll, aber stets nach so kurzer Zeit alte Technik zu haben sehe ich nicht ein, bei den Neuwagenpreisen.
Immer dran denken: Sei froh! Audi A6 e-tron Käufer waren schon EOL, da hat der Wagen kaum seinen 6. Monat geschafft! :D
Bist du der EBook Elv?
Ich habe nen Skoda Enyaq aus dem Jahr 2023. Die Softwareupdate Politik ist einfach nur unterste Schublade. Ich warte bspw. immernoch auf die Funktion meine Batterie vorheizen zu können vor einem Ladestop. Werde beim nächsten Autokauf den VW-Konzern bzw. Software aus dem Hause CARIAD definitiv meiden.
Ja, die Software ist nicht gut.
Vor allem die Routenplanung. Keine Filterung bei der Planung nach bevorzugten Anbietern, nach der Planung kann man manuell alle Stationen ändern.
Soll bei der 6er jetzt kommen, hoffentlich auch für die anderen Softwareversionen. Einen Hardware Grund gibt es dafür kaum.
Nutze aber auch ABRP und bin sehr zufrieden.
Ich fahre jetzt schon den zweite Kodiaq. Bislang habe ich noch nie Probleme mit der Software gehabt. Toi, toi, toi!
Zwar bin ich beriets in der 2024-Generation mit meinem Enyaq, muss aber auch sagen, dass ich in 1,5 Jahren nun schon so viele Ausfälle der Software hatte. Direkt zwei Tage nach Übergabe musste ich die „Sicherung 19 Lösung“ anwenden, und inzwischen auch weitere 2x wiederholen, da das GPS-System sowie die Online-Anbindung sich nicht neu verbunden habe. Dann ist das Display inzwischen 2x mit einem Fehler auch nur über den „19er-Workaround“ behoben worden, usw. Ich fahre das Auto super gerne und bin grundsätzlich sehr zufrieden. Die Software zickt mir aber zu viel rum.
Das es dafür ein Update gibt, glaube ich nicht mehr drann… beim nächsten Auto schaue ich übern Teich und vllt. sogar in den Osten ins Land der aufgehende Sonne
Ich habe auch einen von 2023. Die Software ist nicht nur nicht gut, sondern eine Zumutung. Ich könnte jetzt alles aufzählen was an der Software nicht klappt, aber dafür reicht der Platz nicht. Zum Glück läuft das Leasing jetzt im Juni aus. Mir kommt auf jeden Fall keine VW/Tochter Marke ins Haus. Ich kann auch nur abraten, einen gebrauchten aus dem Jahr zu kaufen.
Batterieheizung haben die 2023 Modelle nur für den Fall der Unterkühlung der Batterie eingebaut. Nicht vorgesehen zum Vorheizen vorm laden. 160 kmh auf der Autobahn und runterbremsen. Mein Q4 schafft so auch die 160 kwh bei einem Ladestand unter 10%. Bei unter 10 Grad Lufttemperatur geht sich das nicht immer aus
Für den 2023 war nie geplant, dass der eine Vorkonditionierung bekommt. Warum kaufst Du ein Auto, das Sachen nicht kann, in der Hoffnung, dass es das mal können wird? Wir hatten in der Firma 2022 IDs und jetzt 2025er und die neuen sind top!
Wie lange soll man diese Fahrzeuge mit MagSafe laden? Das dauert ja so schon recht lange, es sei denn ich könnte einfach eine MagSafe Powerbank nutzen um längere Strecken zu fahren…
Wie bitte ????
Mit MagSafe laden sie ihr Handy im Fahrzeug und nicht das Fahrzeug ansich.
Wer kennt sie nicht, die Leute die ihr Auto über MagSafe laden. :-)
Beim 77 kWh Enyaq sind das über Qi2 nur 128 Tage Ladezeit. Denke das geht in Ordnung.
+1!
LOL
YMMD :-D
Aber auch nur, wenn du die Lüftung nicht nutzt!
;-)
ich bin auf den neuen gespannt. Mein Leasing läuft im März 27 aus. Aktuell fahre ich das Modell 2023. Vorkonditionierung wär auf jeden Fall nett. Die Software steht auch bei 3.8 und es kommt nix neues mehr.
Die Ladeschale nutze ich aber nicht. Mir wurde das iPhone einfach zu heiss beim laden. Da kommt Magsafe auf jeden Fall wie gerufen.
Audi,VW und Skoda haben über Jahre bewiesen das sie keine Software können. Das Händlernetz ist total überfordert und nicht in der Lage bei Problemen zu lösen. Neue System-Updates kommen noch immer nicht wie versprochen über OTA beim Kunden an. Experimente zeigten,das sich danach nichts mehr einschalten lies und die Fahrzeuge komplett tot waren. Am liebsten wäre mir ein Golf 2 wieder. Ich will einfach nur fahren VW!!!!
Bei mir kommen laufend OTA-Updates an und die Software ist mittlerweile top – zumindest verglichen mit Kia, Renault, Stellantis und alle chinesischen Herstellern.
Mittlerweile…Käufer älterer Baujahre wurden bezüglich OTA Updates belogen. Da kam…lass mich überlegen….ähm GAR NICHTS. Aber was will man von den Betrügern von VW anders erwarten. Betrug am Kunden ist in deren DNA
+1
Carkey-> game changer! Vor allem wenn das Auto das auch mit keyless entry kann – dann bleibt das iphone einfach nur noch in der Tasche und man steigt nur noch ein und fährt los
Aha.. Gamechanger… wenn das für dich ein Gamechanger ist dann bist du anscheinend anspruchslos. BMW kann das schon seit Jahren. Und im Jahr 2026 feiert sich VW dafür…
Die bekommen bei meinem 25er Superb nicht mal keyless fehlerfrei hin.
In der Hälfte der Fälle muss ich manuell abschließen. Zum Kotzen.
Ich weiß ich ziehe jetzt hier gleich den gesamten ungebremsten Hass des deutschen Internets auf mich. ;-) Aber alle hier in den Kommentaren beschriebenen Probleme hatte ich bei meinem nun 7 Jahre alten Tesla noch nie. Ich habe in der Zeit ca. dreimal Wischwasser aufgefüllt und war einmal in der Werkstatt (gab nach 5 Jahren kostenfrei ein neues Fahrwerk). Das wars an Maintenance. Nicht ein Softwareproblem.
Das glaube ich dir. Allerdings wird auch viel gejammert. Ich habe auch einen Enyaq von 2021, und die Software macht eigentlich jeden Tag genau das, was sie tun soll.
Wenn Du in sieben Jahren drei mal Wischwasser auffüllst, wieviel fährst Du? 100km im Monat?
Die App Funktionen sind sogar für alle Enyaqs und Elroqs verfügbar.
Schade, aber für 54000 (so würde meine Konfig etwa aussehen) kauf ich lieber ein Model y allrad premium.
Hätte ich auch fast. Aber ich habe heute auf ARD die „Tesla Files“ angeschaut. Nie werd ich ein Tesla kaufen !
+1
Ich liebe das HeadUp-Display und die Massage-Sitze in meinem Superb Hybrid.
Bis auf das mistige Keyless funktioniert alles super.