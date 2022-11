Aldi will Online-Bestellungen für Lebensmittel anbieten

Aldi Süd will in Deutschland offenbar einen Online-Lieferdienst für frische Lebensmittel starten. Einem Bericht des Handelsblatt zufolge testet der Discounter vor diesem Hintergrund bereits ein entsprechendes Angebot in den USA. Es handle sich dabei um das bislang wohl größte Online-Engagement in der Geschichte des Unternehmens.

Das Handelsblatt beruft sich in dieser Angelegenheit auf Insider, die von einem Start in Deutschland bereits in der ersten Jahreshälfte 2023 sprechen. Im Rahmen des Testprogramms können Aldi-Kunden in den USA über ein Partnerangebot Bestellungen in einzelnen Filialen absetzen, die dann vor Ort ausgeliefert werden. Auch in Deutschland werde Aldi für die Umsetzung zunächst auf die Unterstützung von Drittanbietern setzen, wolle in einem zweiten Schritt aber eine eigene Lieferlogistik aufbauen. In der Zentrale des Unternehmens in Mühlheim an der Ruhr sind aktuell diverse Stellen aus dem Bereich E-Commerce zu besetzen.

Wie Aldi diese Pläne in Deutschland konkret umsetzt, ist bislang noch völlig offen, ganz besonders stellt sich damit verbunden die Frage, ob sich auch Aldi Nord an dem Vorhaben beteiligt. Offiziell gibt Aldi mit Blick auf die anstehende Neuerung noch keinerlei Informationen aus. Als Vorbild könnte unter anderem auch REWE dienen, die Handelskette betreibt in Deutschland schon seit mehreren Jahren einen Lieferservice mit App-Anbindung, muss hier dem Vernehmen nach aber weiterhin finanziell zuschießen.

REWE ein „alter Hase“ in diesem Umfeld

REWE bietet in Deutschland bereits seit mehreren Jahren die Möglichkeit an, gezielte Bestellungen in ausgewählten Filialen abzusetzen, die dann an die gewünschte Adresse geliefert werden. Inwieweit sich dieses Unterfangen tatsächlich auch finanziell lohnt, ist fraglich. Dem Vernehmen nach macht die Einzelhandelskette in diesem Bereich weiterhin Verlust. Allerdings kann das Unternehmen im Zusammenhang mit seinem stetig wachsenden App-Angebot damit verbunden wohl auch einen durchaus positiven Werbeeffekt verbuchen.

Als „Big Player“ experimentiert zudem Amazon mit dem Angebot Amazon Fresh hierzulande in diesem Bereich. Der Lieferdienst ist allerdings nur in bestimmten Regionen in Deutschland verfügbar.