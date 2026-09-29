Apple hat mit iOS 27 nicht nur eine schlauere Siri, sondern auch allgemeine Verbesserungen bei der Spracherkennung und den Funktionen seiner Sprachassistentin versprochen. Hierzulande ist davon bislang wenig zu merken. Uns bleiben bis auf Weiteres nicht nur die KI-Funktionen von „Siri AI“, sondern auch die grundsätzliche Weiterentwicklung von Siri und der damit verbundenen Spracherkennung verwehrt. Dabei wäre eine Weiterentwicklung in einigen Bereichen dringend nötig.

Fehler bei der Spracheingabe

Entsprechende Hinweise von Lesern können wir teilweise aus eigener Erfahrung bestätigen. Insbesondere bei der Diktatfunktion zeigen sich Macken, die teilweise erst seit kurzer Zeit auftreten und zuvor nicht vorhanden waren. Die Aufnahme bricht unvermittelt ab, Wörter werden gar nicht erkannt oder zunächst korrekt erfasst und im Nachhinein fehlerhaft verändert. Auffällig ist beispielsweise, dass selbst einfache zusammengesetzte Wörter häufig getrennt und teilweise nicht einmal mit einem Bindestrich geschrieben werden.

Einige Nutzer verzichten mittlerweile komplett auf die Spracheingabe, weil die anschließenden Korrekturen mehr Zeit in Anspruch nehmen, als wenn man die Nachricht gleich komplett eintippt.

Auch HomePod-Nutzer haben Probleme

Auch die Berichte über Probleme mit Siri auf dem HomePod haben wieder deutlich zugenommen. Bei betroffenen Nutzern reagieren die Siri-Lautsprecher zwar auf Anfragen, selbst einfache Antworten wie die Ansage der Uhrzeit lassen jedoch mehrere Sekunden auf sich warten.

Soweit sich das bislang sortieren lässt, ist ein direkter Zusammenhang mit iOS 27 beziehungsweise dem HomePod-Betriebssystem in Version 27 nicht erkennbar. Dies lässt zumindest hoffen, dass Apple unabhängig von der Softwareversion der Endgeräte serverseitig nachbessern kann. Nachvollziehbar sind die Verschlechterungen dennoch nicht. Zumindest in der deutschsprachigen Version scheint Siri gegenüber konkurrierenden Sprachassistenten weiter an Boden zu verlieren.