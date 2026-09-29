Schlechter statt besser geworden
Siri: Probleme mit Diktaten und langen HomePod-Wartezeiten
Apple hat mit iOS 27 nicht nur eine schlauere Siri, sondern auch allgemeine Verbesserungen bei der Spracherkennung und den Funktionen seiner Sprachassistentin versprochen. Hierzulande ist davon bislang wenig zu merken. Uns bleiben bis auf Weiteres nicht nur die KI-Funktionen von „Siri AI“, sondern auch die grundsätzliche Weiterentwicklung von Siri und der damit verbundenen Spracherkennung verwehrt. Dabei wäre eine Weiterentwicklung in einigen Bereichen dringend nötig.
Fehler bei der Spracheingabe
Entsprechende Hinweise von Lesern können wir teilweise aus eigener Erfahrung bestätigen. Insbesondere bei der Diktatfunktion zeigen sich Macken, die teilweise erst seit kurzer Zeit auftreten und zuvor nicht vorhanden waren. Die Aufnahme bricht unvermittelt ab, Wörter werden gar nicht erkannt oder zunächst korrekt erfasst und im Nachhinein fehlerhaft verändert. Auffällig ist beispielsweise, dass selbst einfache zusammengesetzte Wörter häufig getrennt und teilweise nicht einmal mit einem Bindestrich geschrieben werden.
Einige Nutzer verzichten mittlerweile komplett auf die Spracheingabe, weil die anschließenden Korrekturen mehr Zeit in Anspruch nehmen, als wenn man die Nachricht gleich komplett eintippt.
Auch HomePod-Nutzer haben Probleme
Auch die Berichte über Probleme mit Siri auf dem HomePod haben wieder deutlich zugenommen. Bei betroffenen Nutzern reagieren die Siri-Lautsprecher zwar auf Anfragen, selbst einfache Antworten wie die Ansage der Uhrzeit lassen jedoch mehrere Sekunden auf sich warten.
Soweit sich das bislang sortieren lässt, ist ein direkter Zusammenhang mit iOS 27 beziehungsweise dem HomePod-Betriebssystem in Version 27 nicht erkennbar. Dies lässt zumindest hoffen, dass Apple unabhängig von der Softwareversion der Endgeräte serverseitig nachbessern kann. Nachvollziehbar sind die Verschlechterungen dennoch nicht. Zumindest in der deutschsprachigen Version scheint Siri gegenüber konkurrierenden Sprachassistenten weiter an Boden zu verlieren.
Kann ich bestätigen. Bei der Spracheingabe fehlen einfach Wörter. Sehr nervig. Hoffe das wird zeitnah gefixt.
Kann mich auch bestätigen, ich denke, da wird was kommen
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Was mich erstaunt: Diktieren auf der Apple Watch Series 9 funktioniert um Welten besser als auf dem iPhone 14 Pro Max.
Gerade Erinnerungen lasse ich eigentlich nur noch auf der Apple Watch erstellen.
Bei Siri-Diktaten auf dem iPhone hapert es mit allem: Worterkennung, Großschreibung, Satzzeichen. Ich habe diese Nachricht versucht zu diktieren, musste aber ständig nachbessern.
Ja, ist echt blöd für Leute wie mich, die es nicht gut oder gar nicht sehen können da ist man ja mehr auf die Diktierfunktion angewiesen. Geht auch über das normale tippen dauert aber länger.
Bei den HomePods finde ich nicht nur die Reaktionszeit grauenhaft, sondern auch wenn man etwas steuern möchte, steht man einiege Sekunden da und wartet, ob überhaupt eine Reaktion kommt und ob zum Beispiel ein Licht ein- oder ausgeschaltet wird.
Es reichte vor homeos27 beim HomePod zu sagen : Siri, spiele SWR3. Wenn ich das jetzt sage meint Siri : OK, ich spiele Sweet. Neuerdings muss ich sagen : Siri, spiele SWR3 von TuneIn.
Als ich die HomePods neu hatte, reichte es zu sagen : Hey Siri, SWR3 und sie spielte den Sender.
Ja, Siri kann heute einfach so viel unterschiedliche Dinge mehr da muss man konkreter sein bei seinen Anweisungen.
Ich frage mich ja immer, ob die bei Apple ihre Produkte auch selber nutzen?! … sowas muss doch auffallen : /
Ja, gleiches Problem hier. Seit iOS 27 ist die Diktierfunktion nahezu unbrauchbar. Es ist tatsächlich einfacher, den Text direkt einzutippen, statt das Diktat aufwändig zu korrigieren :-(
Ich hoffe, Apple behebt das Problem mit dem nächsten Update …
Ich mach das beim nächsten Smartphone nicht mehr mit. Also in ungefähr einem Jahr. Wenn dieser Verein das nicht bis nächstes Jahr hinbekommt dann wechsle ich zu Android. Warum zahlt hier jeder das selbe für deutlich weniger Leistung?!!
Mach das.
Könnte daran liegen, dass man Apps bereits gekauft (ja richtig, nich abonniert) hat, die den Wechsel schlussendlich noch teurer werden ließen. Selbst alte Abopteise könnte man teilweise nicht mehr als Neuabschluss erhalten.
Das kann ich so unterschreiben, schlicht eine Katastrophe:(
Dachte schon ich hab mir das eingebildet. Spreche Dokumentation meiner Arbeit von unterwegs damit ein und das iPhone macht manchmal absoluten Blödsinn aus der dem eingesprochenen.
Ich mache dank selbst (von Claude Opus) gebauter MCP Konnektoren mittlerweile alles über Claude und Grok. Ich brauche keine schlaue Siri. Selbst wenn sie bei uns rauskommt, kann sie nicht ansatzweise das, was Claude, Grok und ChatGPT heute schon dank MCP Konnektoren können.
Was kannst du da empfehlen? Joey MCP Client? Danke!
Diktate mit Siri kann man leider immer noch vergessen. So viele Fehler. Android ist da um Welten besser. Das zu verbessern, wäre wichtiger als der ganze AI-Schnickschnack (aber nicht so werbewirksam).
Hoffen wir mal. Irgendwann hat Apple ja auch begriffen, dass immer tollere Kameras nicht viel nützen, wenn man noch nicht mal durch einen Tag kommt, weil der Akku zu schwach ist. Das wird seit 2, 3 Jahren immer besser.
Endlich mal Thema: Nervt mich unheimlich. Allerdings NUR auf dem 18er. Mein 13 Pro hat bei gleicher SW-Version keinerlei Probleme. Auf dem 18er unbrauchbar. In den üblichen Foren ist wohl die IOS Public Beta 27.2 der heilige Gral. Damit sollen die Probleme gelöst werden. Das werde ich dann heute Nacht mal machen. Weil so kann ich es nicht nutzen.
Bei iOS 27.2 Beta 2 hab ich immer noch das Problem, dass zum Beispiel via CarPlay, wenn ich eine Nachricht diktiere, einfach Wörter verschluckt beziehungsweise einfach weggelassen werden
Das sind gute Nachrichten, hoffe der Public Release kommt bald.
Ich bekomme seit HomePodOS 27 auch keine Verbindung mehr über AirPlay Apple Music von einem Windows PC auf den HomePod mini.
Wenn der HomePod Späßchen macht, dann einfach mal beim HomePod den Stecker ziehen, 30 Sekunden warten, und wieder einstöpseln. Im Zweifelsfall mal das komplette Heimnetz neu starten.
Muss ja nervig sein. Zum Glück hab ich das weder auf dem iPhone, noch den HomePods. Ich meine, es ist nicht schlechter oder besser als vorher.
Das geht mir so richtig auf die Nerven . Ich benutze es fast täglich es ist nun so schlecht geworden.
Ich habe auch große Probleme mit der Spracheingabe. Falls jemand einen fix kennt wäre ich dankbar.
die spracheingabe war vorher schon eine katastrophe, jetzt versucht sie nicht mal den anschein eines funktionierens zu erwecken.
Der Homepod „stottert“
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Wir haben außerdem eine Automation, Musik bei Ankunft zu spielen. Die startet jetzt einfach irgendwann. Zum Glück bislang nicht mitten in der Nacht.
Weiß denn jemand, ob Siri in den USA besser funktioniert?
Deutlich besser! Sowohl in der alten Version und sowieso in der neue SiriAI Version. Nutze auf meinem iPhone 17 Pro Max die neue Siri mit meiner US AppleID und es ist einfach ein Traum. Bis heute kein einziges Mal den Spruch bekommen „das habe ich nicht verstanden”.
Ich freue mich richtig drauf, dass die neue Siri deutsch lernt. Das wird richtig gut. Sie spricht und schreibt schon Phasenweise deutsch aber noch nicht komplett
Habe nichts anderes erwartet. Alles was nicht unter „AI“ läuft, wird nur noch stiefmütterlich behandelt. Selbst die Termin Erstellung per natürlicher Sprache, funktioniert nur noch bei AI fähigen Geräten.
Mit iOS 27 und einem iPhone 17 Pro Max hatte ich keine Probleme. Mit dem iPhone 18 Pro Max aber schon. Es scheint also an der Kombi iOS mit iPhone 18 zu liegen. Sowohl hinsichtlich Siri (z.B. Erinnerungen erstellen) wie auch die Diktierfunktion in iMessage, etc.
Echt nervig. Via CarPlay gleiches negatives Verhalten.
Dachte schon ich bin der Einzige
Bei mir hat ein Force reboot geholfen. Jetzt scheint es wieder besser zu klappen.
Public beta 27.2 soll diese Diktat Probleme bereits beheben, könnt ihr jetzt schon laden und installieren
Ich hab mittlerweile eines meiner Watch Face mit Schwerpunkt SmartHome eingerichtet weil das soo viel schneller als Sprachbefehl funktioniert. Ebenso kann ich das mit dem diktieren leider auch bestätigen