Boox erweitert sein Angebot an E-Paper-Geräten um ein Modell, das deutlich kleiner ausfällt als die klassischen E-Reader des Herstellers. Der neue Boox Picco besitzt ein 3,97 Zoll großes Display und erinnert an die E-Reader des Herstellers Xteink.

Mit Abmessungen von 105,5 × 62 × 5,5 Millimetern ist der Picco ungefähr so groß wie eine Spielkarte. Der 58 Gramm leichte E-Reader lässt sich eigenständig verwenden oder in einer mitgelieferten Hülle magnetisch auf der Rückseite eines Smartphones befestigen. Beim iPhone 17 oder 18 Pro dürfte der untere Rand geringfügig überstehen. Auf die Rückseite der Max-Modelle sollte der Boox Picco dagegen locker passen.

E-Paper-Display mit Frontlicht

Das monochrome E-Paper-Display löst mit 480 × 800 Bildpunkten auf und erreicht eine Pixeldichte von 235 ppi. Dank Kantenglättung sollen auch kleine Schriften sauber dargestellt werden. Für das Lesen bei wenig Umgebungslicht ist ein Frontlicht integriert, dessen Helligkeit und Farbtemperatur angepasst werden können. Zudem lässt sich zwischen heller und dunkler Darstellung wechseln.

Bedient wird der Picco wahlweise über den Touchscreen oder physische Blättertasten. Hinzu kommt ein anpassbarer Schalter, über den beispielsweise das Frontlicht gesteuert werden kann. Die Anzeige kann in alle vier Richtungen gedreht werden.

Viele Formate und erweiterbarer Speicher

Der neue Boox-Reader unterstützt zahlreiche E-Book- und Dokumentformate, darunter EPUB, MOBI, AZW, FB2, TXT, RTF und HTML. Auch Bilddateien im JPEG-, PNG-, WebP- und GIF-Format können angezeigt werden.

Neben der Lesefunktion sind kleine Anwendungen wie eine Aufgabenliste, ein Countdown und ein Pomodoro-Timer integriert. Eigene Bilder lassen sich als Bildschirmschoner verwenden.

Zum Lieferumfang gehört eine Speicherkarte mit 16 GB Platz. Der Kartensteckplatz unterstützt microSD-Karten mit bis zu 2 TB. Dateien können über die Tiles-App von Boox oder per Webbrowser übertragen werden. Für drahtlose Verbindungen stehen WLAN und Bluetooth zur Verfügung. Der eingebaute Akku hat eine Kapazität von 920 mAh. Angaben zur erwarteten Laufzeit haben wir in den technischen Daten vergeblich gesucht.

Der Boox Picco ist zum Preis von 109,99 Euro beim Hersteller erhältlich.