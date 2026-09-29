Boox Picco: E-Reader (auch) für die iPhone-Rückseite
Boox erweitert sein Angebot an E-Paper-Geräten um ein Modell, das deutlich kleiner ausfällt als die klassischen E-Reader des Herstellers. Der neue Boox Picco besitzt ein 3,97 Zoll großes Display und erinnert an die E-Reader des Herstellers Xteink.
Mit Abmessungen von 105,5 × 62 × 5,5 Millimetern ist der Picco ungefähr so groß wie eine Spielkarte. Der 58 Gramm leichte E-Reader lässt sich eigenständig verwenden oder in einer mitgelieferten Hülle magnetisch auf der Rückseite eines Smartphones befestigen. Beim iPhone 17 oder 18 Pro dürfte der untere Rand geringfügig überstehen. Auf die Rückseite der Max-Modelle sollte der Boox Picco dagegen locker passen.
E-Paper-Display mit Frontlicht
Das monochrome E-Paper-Display löst mit 480 × 800 Bildpunkten auf und erreicht eine Pixeldichte von 235 ppi. Dank Kantenglättung sollen auch kleine Schriften sauber dargestellt werden. Für das Lesen bei wenig Umgebungslicht ist ein Frontlicht integriert, dessen Helligkeit und Farbtemperatur angepasst werden können. Zudem lässt sich zwischen heller und dunkler Darstellung wechseln.
Bedient wird der Picco wahlweise über den Touchscreen oder physische Blättertasten. Hinzu kommt ein anpassbarer Schalter, über den beispielsweise das Frontlicht gesteuert werden kann. Die Anzeige kann in alle vier Richtungen gedreht werden.
Viele Formate und erweiterbarer Speicher
Der neue Boox-Reader unterstützt zahlreiche E-Book- und Dokumentformate, darunter EPUB, MOBI, AZW, FB2, TXT, RTF und HTML. Auch Bilddateien im JPEG-, PNG-, WebP- und GIF-Format können angezeigt werden.
Neben der Lesefunktion sind kleine Anwendungen wie eine Aufgabenliste, ein Countdown und ein Pomodoro-Timer integriert. Eigene Bilder lassen sich als Bildschirmschoner verwenden.
Zum Lieferumfang gehört eine Speicherkarte mit 16 GB Platz. Der Kartensteckplatz unterstützt microSD-Karten mit bis zu 2 TB. Dateien können über die Tiles-App von Boox oder per Webbrowser übertragen werden. Für drahtlose Verbindungen stehen WLAN und Bluetooth zur Verfügung. Der eingebaute Akku hat eine Kapazität von 920 mAh. Angaben zur erwarteten Laufzeit haben wir in den technischen Daten vergeblich gesucht.
Der Boox Picco ist zum Preis von 109,99 Euro beim Hersteller erhältlich.
Unterstützt der wirklich ePub? Habe gestern andere techn. Daten gelesen…
Laut den offiziellen Spezifikationen ja: https://euroshop.boox.com/pages/picco
Ja, musst es über die app aufspielen aber. Wird aber eine custom firmware geben recht bald.
Bastel dir ein DIY Duo!
Nein!
Gestern früh bestellt, bin gespannt :)
Morgen kommt mein XTEINK X4 Pro, auch ein solcher Kandidat, ich bin gespannt.
Immerhin kommt der hier mit USB-C statt diesen Pogopins wie der Xteink X4 pro.
Verstehe aber nicht warum man das Format so wählt, dass es beim meist verkauften iPhones übersteht. Warum nicht 0,x cm weniger hoch, dass es auch dort passt?
Beim iPhone Pro Max passt es wieder.
Beim Pro ist es dann eben das kleine Modell (X3)
Ich habe was von einem „neuen“ Format „oepub“ gehört, somit würden Epubs über deren Import wie oben beschrieben dadurch konvertiert werden.
Werde mir vermutlich den X3 von XTEink holen, da der perfekt auf die Rückseite des iPhone Pro passt.
Der größere Classic oder der Pro passen nur auf das ProMax
Ich lese gerne und lieber auf einem eReader und nicht am iPhone.
Die Geräte sind alle kompatibel mit CALIBRE und der alternativen Firmware von CrossPoint oder CrossInk.
Und günstiger als der hier vorgestellte sind sie auch
Den X3 nutze ich auch seit 5 Monaten. Mein Kindle verstaubt seitdem. Warum Amazon nicht auf den Zug der Hosentaschen-eReader aufgesprungen ist, bleibt mir ein Rätsel.
Darf ich dich fragen, wo deine bevorzugte Quelle, um eBooks zu kaufen?
Und wie überträgst du sie?
App, Wifi, oder Calibre?
Danke :-)
Noch eine Frage: ich habe ein paar Apple eBooks, die aber alle DRM haben.
Es gibt wohl ein Plugin für Calibre, um das Problem zu „lösen“
Ja gibt es.
Kann man das RSS-Feeds drau lesen, oder was lest ihr auf dem Bildschirm so?