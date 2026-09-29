Wetter-App nano warnt per Live-Aktivitäten vor Regen

Die von uns bereits mehrfach empfohlene Wetter-App nano hat ein größeres Update erhalten. Die Anwendung informiert nun aktiv über bevorstehenden Regen und amtliche Wetterwarnungen. Neben Push-Mitteilungen werden dabei auch Live-Aktivitäten unterstützt, sodass sich bevorstehender Regen und Wetterwarnungen auf dem Sperrbildschirm und in der Dynamic Island verfolgen lassen.

Die Entscheidung darüber, ob und in welchem Umfang die Hinweise und Warnungen ausgeliefert werden, liegt beim Nutzer. Die Warnungen lassen sich für jeden gespeicherten Ort separat konfigurieren.

Regen-Countdown auf dem Sperrbildschirm

nano kann automatisch eine Live-Aktivität starten, sobald sich einem ausgewählten Ort ein Niederschlagsgebiet nähert. Daraufhin erscheint auf dem Sperrbildschirm und bei unterstützten iPhone-Modellen auch in der Dynamic Island eine Niederschlagskurve für die kommende Stunde inklusive Countdown.

So ist direkt und ohne Öffnen der App ersichtlich, wann der Regen voraussichtlich beginnt und wie er sich entwickelt. Nutzer können dabei zwischen leichtem, mäßigem und starkem Niederschlag als Schwellenwert wählen.

Ähnlich werden laufende Unwetterwarnungen dargestellt. Hier zeigt nano unter anderem den Zeitraum und die vom Deutschen Wetterdienst festgelegte Warnstufe an. Auch hier lässt sich festlegen, ab welcher Warnstufe eine Mitteilung erfolgen soll.

Eigene Wetterregeln in Vorbereitung

Darüber hinaus arbeitet der Entwickler an frei konfigurierbaren Benachrichtigungen. Damit soll sich beispielsweise eine Benachrichtigung einrichten lassen, wenn in der kommenden Nacht Frost erwartet wird. Die einzelnen Bedingungen und Grenzwerte lassen sich selbst bestimmen. Diese Funktion steht zunächst Unterstützern mit Vorab-Zugang zur Verfügung.

nano setzt bei seinen Wetterinformationen auf Daten des Deutschen Wetterdienstes. Neben aktuellen Messwerten und einer Zehn-Tage-Vorhersage bietet die App ein Niederschlagsradar mit kurzfristiger Regenprognose sowie historische Wetterdaten. Hinzu kommen Widgets für den Home-Bildschirm und eine eigenständige Apple-Watch-App.

Für die Benachrichtigungen übermittelt die App laut Entwickler keine genaue Position, sondern lediglich die Zuordnung zu einem rund drei Kilometer großen Raster.