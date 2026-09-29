Update mit großem Mehrwert
Wetter-App nano warnt per Live-Aktivitäten vor Regen
Die von uns bereits mehrfach empfohlene Wetter-App nano hat ein größeres Update erhalten. Die Anwendung informiert nun aktiv über bevorstehenden Regen und amtliche Wetterwarnungen. Neben Push-Mitteilungen werden dabei auch Live-Aktivitäten unterstützt, sodass sich bevorstehender Regen und Wetterwarnungen auf dem Sperrbildschirm und in der Dynamic Island verfolgen lassen.
Die Entscheidung darüber, ob und in welchem Umfang die Hinweise und Warnungen ausgeliefert werden, liegt beim Nutzer. Die Warnungen lassen sich für jeden gespeicherten Ort separat konfigurieren.
Regen-Countdown auf dem Sperrbildschirm
nano kann automatisch eine Live-Aktivität starten, sobald sich einem ausgewählten Ort ein Niederschlagsgebiet nähert. Daraufhin erscheint auf dem Sperrbildschirm und bei unterstützten iPhone-Modellen auch in der Dynamic Island eine Niederschlagskurve für die kommende Stunde inklusive Countdown.
So ist direkt und ohne Öffnen der App ersichtlich, wann der Regen voraussichtlich beginnt und wie er sich entwickelt. Nutzer können dabei zwischen leichtem, mäßigem und starkem Niederschlag als Schwellenwert wählen.
Ähnlich werden laufende Unwetterwarnungen dargestellt. Hier zeigt nano unter anderem den Zeitraum und die vom Deutschen Wetterdienst festgelegte Warnstufe an. Auch hier lässt sich festlegen, ab welcher Warnstufe eine Mitteilung erfolgen soll.
Eigene Wetterregeln in Vorbereitung
Darüber hinaus arbeitet der Entwickler an frei konfigurierbaren Benachrichtigungen. Damit soll sich beispielsweise eine Benachrichtigung einrichten lassen, wenn in der kommenden Nacht Frost erwartet wird. Die einzelnen Bedingungen und Grenzwerte lassen sich selbst bestimmen. Diese Funktion steht zunächst Unterstützern mit Vorab-Zugang zur Verfügung.
nano setzt bei seinen Wetterinformationen auf Daten des Deutschen Wetterdienstes. Neben aktuellen Messwerten und einer Zehn-Tage-Vorhersage bietet die App ein Niederschlagsradar mit kurzfristiger Regenprognose sowie historische Wetterdaten. Hinzu kommen Widgets für den Home-Bildschirm und eine eigenständige Apple-Watch-App.
Für die Benachrichtigungen übermittelt die App laut Entwickler keine genaue Position, sondern lediglich die Zuordnung zu einem rund drei Kilometer großen Raster.
Entwickler: Benjamin Kramser
Laden
Coole Sache. Bin gespannt wie es funktioniert. Danke.
In US Tim Beispiel macht das die Standard Apple App bereits. Hierzulande leider nicht … warum?
Keine Ahnung, Apple halt. Die US und A haben das aber auch nur als Warnung für die nächste Stunde -soweit ich weiß. Hierzulande kannst du ohne weitere App einen Kurzbefehl zur Prüfung und Benachrichtigung bei Regenwahrscheinlichkeit binnen der nächsten 12 Stunden an deinem Standort >/= X Prozent bauen und per Automation wiederholt auslösen.
Es regnet ja nur noch einmal im Jahr, lohnt sich praktisch nicht
Glaub da kommt schon noch gut was. Wenn auch viel auf einmal. Aber dann ist es vielleicht nicht schlecht wenn man gewarnt ist.
Ich finde es regent gefühlt jede Woche. Und immer dann wenn ich gerade vom Auto waschen kam. :D
Wie unzeitgemäß.
Warum ?
Ich habe leider noch nicht herausfinden können, ob man den Dunkelmodus beenden kann, ohne beim iPhone komplett auf „hell“ zu wechseln. Vom Entwickler habe ich dazu keine Antwort bekommen.
Bin seit eurer Empfehlung riesen Fan von Schmuddelwetter. Super gut.
Danke für den Tipp, „Schmuddelwetter“ macht einen sehr sehr guten ersten Eindruck.
Geht mir genauso. Seit dem heutigen Update noch besser personalisierbar.
Super hoffe das es passt. Ich habe die App schon ne Weile und bin sehr zufrieden :)
Dynamic Island Funktion ist Mega. Hatte vorher nur carrot Wetter für einen unverschämten Preis im Abo.
Danke Benjamin Kramser.
„Drops“ kann ich bedenkenlos empfehlen, falls jemand eine Alternative sucht. Die App ist nahezu 100 % zuverlässig. Zumindest in meinen Breitengraden :)