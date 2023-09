iPhone 15 und iPhone 15 Pro: Die neuen Modelle im Video-Review

Allison Johnson geht in ihrer iPhone-Besprechung unter anderem auf diesen Punk ein und betont, dass Apple hier bezüglich der verbundenen Geräte weitgehend freie Hand lässt und sich an der neuen Schnittstelle auch Hubs oder Ethernet-Adapter verwenden lassen. Johnson befasst sich in ihrem Review zudem ausführlich mit den in den neuen iPhone-Modellen verbauten Kameras und den damit verbundenen Funktionen.

Eine weitere markante Neuerung stellt über die komplette Modellreihe hinweg der anstelle von Lightning neu vorhandene USB-C-Anschluss dar. Apple hätte sich vermutlich gerne noch ein paar Jahre mit dem alten Lightning-Anschluss begnügt um dann zu einem komplett kabellosen Smartphone zu wechseln, doch die anstehende EU-Regulierung hat hier entsprechend Einfluss genommen und wir sehen in diesem Jahr erstmals USB-C-Buchsen an allen vier neuen iPhone-Modellen.

In diesem Jahr sorgt ja zunächst die Materialwahl Apples für besonderes Interesse. Anstelle von Edelstahl kommt bei den Pro-Modellen des iPhone 15 jetzt Titan zum Einsatz, was nicht nur für mehr Stabilität sorgen soll, sondern die Jahr für Jahr schwer gewordenen Geräte endlich auch mal wieder um ein paar Gramm leichter macht.

