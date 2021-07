Siri in iOS 15: Apple beschneidet Funktionsumfang

Auch das Bearbeiten von Aufgabenlisten in To-Do-Anwendungen schränkt Apple über Siri fortan ein. Während die Sprachassistenz bislang dafür genutzt werden konnte, Aufgabenlisten in kompatiblen Apps um neue Einträge zu erweitern, Einträge zu löschen und Notizen zu ergänzen, fehlen diese Siri-Funktionen unter iOS 15.

Die Einschränkungen sollen ab Herbst in Kraft treten und betreffen iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 und watchOS 8. Neben den „Ride Booking Intents“ verabschiedet sich Siri auch von großen Teilen der bislang vorgehaltenen CarPlay-Unterstützung. Während in Abhängigkeit vom Fahrzeughersteller hier bislang Sprachbefehle zur Steuerung von Klimaanlage, Autoradio und mehr möglich waren, wird Siri CarPlay-spezifische Befehle ab Herbst gar nicht mehr unterstützen.

Konkret hat Apple vor mehrere Siri-Schnittstellen einzustellen, an die Drittentwickler bislang andocken konnten, um Siri-Sprachkommandos ihrer Anwender zu unterstützen. Ein Beispiel von vielen: Die sogenannten „ Ride Booking Intents „, über die das iPhone-Betriebssystem die Sprachbuchung von Fahrdiensten an Drittanbieter-Applikation wie Uber weiterreichen konnte.

