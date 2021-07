Google Maps: Jetzt mit eigenen Homescreen-Widgets

Nur einen Tag nachdem Amazon die Alexa-Sprachassistenz per Widget auf dem iPhone-Homescreen abgelegt hat, hat Google heute ein Update der hauseigenen Karten-Applikation ausgeliefert, die ebenfalls über neue iPhone-Widgets für iOS 14 verfügt.

Zwei Größen, unterschiedliche Funktionen

Die neue Google Maps Aktualisierung auf Version 5.74 bring zwei Widgets in kleiner und mittlerer Größe mit, die unterschiedliche Zwecke erfüllen: Während Google das kleine Widget nutzt, um Standort-Details, Ladenöffnungszeiten oder etwa die aktuelle Verkehrslage anzuzeigen, bietet das große Widget den Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen an und startet die Google Maps-App bei Interaktionen umgehend.

Mit dem großen Widget lassen sich etwa direkt alle Tankstellen in der Umgebung anzeigen, häufig genutzte Routen für den Weg nach Hause oder den Weg zur Arbeit umgehend aufrufen oder Restaurants in der unmittelbaren Umgebung anzeigen. Zudem bietet das große Widget einen direkt Einstieg in die Google-Maps-Suche an, dient also dazu die Google-Maps-Anwendung mit unterschiedlichen Abkürzungen in ganz spezifischen Modi aufzurufen.

Das kleine Version hingegen will auf dem Homescreen platziert mit wechselnden Inhalten für möglicherweise interessante Information sorgen. Deren Auswahl kann jedoch nicht von euch beeinflusst werden, sondern wird ausschließlich von Googles Algorithmen bestimmt.

15 Minuten Standortzugriff

Beim ersten Installieren der neuen Widgets mach das iPhone-Betriebssystem übrigens darauf aufmerksam, dass Homescreen-Widgets, die den Zugriff auf eure Standortdaten zugesprochen bekommen haben, diese auch noch 15 Minuten nach der letzten Interaktion auslesen können.

Google schreibt in den Update-Notizen „Mit diesem Release bringen wir die ersten Widgets für den Home-Bildschirm auf den Markt“ und scheint damit anzukündigen, dass weitere Widgets bereits in der Mache sind.