Running Mode: Spotify bringt den Laufmodus zurück

Spotify führt mit dem „Running Mode“ erneut eine Funktion ein, die Musik gezielt an Lauftrainings anpasst. Der neue Modus kombiniert personalisierte Wiedergabelisten mit festgelegten Trainingsabläufen, einer wählbaren Taktfrequenz und optionalen gesprochenen Hinweisen. Zum Start bleibt das Angebot allerdings auf zahlende Nutzer in ausgewählten englischsprachigen Märkten sowie Schweden beschränkt.

Trainingsart, Dauer und Tempo lassen sich vorgeben

Der Running Mode ist hier innerhalb des im Frühjahr eingeführten Fitness-Bereichs zu finden. Spotify hatte dort zuletzt Trainingsvideos, thematische Wiedergabelisten und mehr als 1.400 Kurse des Fitnessanbieters Peloton zusammengeführt.

Nutzer können aus 25 vorbereiteten Laufprogrammen wählen. Zur Auswahl stehen unter anderem gleichmäßige Läufe, Intervalltrainings und Einheiten, bei denen sich die Belastung schrittweise erhöht und anschließend wieder sinkt. Zusätzlich lassen sich die gewünschte Trainingsdauer, die musikalische Ausrichtung und die gewünschten Beats pro Minute festlegen.

Spotify stellt daraufhin eine persönliche Musikauswahl zusammen, deren Rhythmus zum gewählten Tempo passen soll. Die Titel werden möglichst fließend ineinander überführt. Optional können englischsprachige Audiohinweise eingeblendet werden, die durch die einzelnen Trainingsabschnitte führen und über bevorstehende Tempowechsel informieren.

Neuauflage einer 2018 eingestellten Funktion

In ähnlicher Form hatte Spotify bereits 2015 einen Laufmodus angeboten. Die damalige Funktion erkannte das tatsächliche Lauftempo über die Schrittgeschwindigkeit und passte die Musikauswahl während des Trainings automatisch daran an. Sie wurde zunächst in Spotify selbst sowie über Anwendungen von Nike und Runkeeper angeboten.

Anfang 2018 stellte Spotify den ursprünglichen Laufmodus wieder ein und verwies als Ersatz auf gewöhnliche Wiedergabelisten mit festen Angaben zur Taktfrequenz. Die nun vorgestellte Neuauflage arbeitet etwas anders. Statt den Laufrhythmus automatisch zu messen, geben Nutzer ihr gewünschtes Tempo und die Art des Trainings vor.

Der neue Running Mode steht zunächst Premium-Abonnenten auf dem iPhone in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Australien, Neuseeland und Schweden zur Verfügung. Deutschland gehört bislang nicht zu den unterstützten Ländern. Spotify nennt auch noch keinen Termin für eine Ausweitung oder für deutschsprachige Trainingshinweise.