HomePod mini geht leer aus
Siri AI: Diese HomePods und Apple TVs erhalten das Update
Die Hoffnung auf Siri AI für den ursprünglichen HomePod mini hat sich zerschlagen. Nachdem zunächst berichtet wurde, dass auch der 2020 vorgestellte Lautsprecher die neue Sprachassistenz erhalten soll, hat Apple inzwischen für Klarheit gesorgt. Demnach bleibt Siri AI dem neuen HomePod mini 2 vorbehalten. Überraschend ist die Entscheidung vor allem deshalb, weil Apple bei älteren Apple-TV-Modellen einen anderen Weg einschlägt.
CNET-Bericht sorgt für Verwirrung
Ausgangspunkt war ein Bericht von CNET, wonach der ursprüngliche HomePod mini mit seinem S5-Chip noch in diesem Jahr Siri AI erhalten sollte. Das entsprechende Update wurde dabei mit iOS 27.2 in Verbindung gebracht. Die Nachricht sorgte für einige Überraschung, da Apple selbst bislang ausschließlich den neuen HomePod mini 2 mit Siri AI beworben hatte.
Inzwischen hat CNET seine Angaben korrigiert. Gegenüber 9to5Mac bestätigte Apple, dass der ursprüngliche HomePod mini kein entsprechendes Update erhält. Der neue HomePod mini 2 besitzt dagegen einen S10-Chip und soll Siri AI mit einer späteren Softwareaktualisierung nachgereicht bekommen.
Ältere Apple TVs erhalten Siri AI
Bei der Set-Top-Box zeigt sich Apple großzügiger. Neben dem neuen Apple TV 4K der vierten Generation werden auch die Modelle von 2021 und 2022 unterstützt. Letztere sollen die neue Sprachassistenz mit tvOS 27.2 erhalten. Das ursprüngliche Apple TV 4K und das Apple TV HD bleiben dagegen außen vor.
Beim großen HomePod der zweiten Generation ist die Situation weniger eindeutig. Vorübergehend auf Apples Website sichtbare Grafiken deuteten zwar auf Siri AI hin, eine offizielle Bestätigung gibt es bislang jedoch nicht. Der HomePod der ersten Generation wird nicht unterstützt.
Für Siri AI auf kompatiblen HomePods und Apple TVs wird zur Einrichtung ein Apple-Intelligence-fähiges iPhone oder iPad benötigt. Persönliche Anfragen bleiben auch anschließend auf ein entsprechendes Gerät angewiesen. In Deutschland hilft das zunächst ohnehin wenig: Siri AI ist hierzulande weiterhin nicht verfügbar. Ein Termin für die Freigabe in der EU steht aus.
Wie überraschend…..nicht.
Mal gespannt wann Apple den „alten“ Apple TV aus der Updateliste nimmt – schliesslich wollen sie ja 349 € kassieren ;).
Und das Thema AI ist bei Apple sowieso lächerlich. Apple verweist ja immer wieder darauf das es in der EU nichts gibt, weil die EU ja so böse ist…..das sie selbst in den USA nur in der Beta laufen verschweigen sie natürlich.
Es dürfte wohl eher so sein, das sie noch gar nicht fit für die Sprachen in der eU sind. Das so zu kommunizieren geht aber natürlich gar nicht.
Wer nimmt diesen Marketingmist aus Cupertino eigentlich noch ernst ?!
So ein Quatsch. Apple sagt nirgends das die EU böse ist. Sondern dass der DMA eine Einführung abhält. Der DMA stammt noch aus Zeiten wo es keine KI gab. Der sollte z.b für Wettbewerb in der Browserauswahl sorgen etc. Das funktioniert mit KI nicht ohne ein Sicherheitsrisiko zu kreieren. Als Gatekeeper bist du aber verpflichtet eine KI komplett Zugriff auf alles zu geben wie bei Siri. Es gibt noch gar keine Lösung als Gatekeeper. Selbst Google hat es bisher nicht umgesetzt und die riskieren weitere Strafzahlungen. Kann man auch alles auf Youtube und co. nachsehen und lesen. Der DMA müsste angepasst werden.
Oder eine Lösung geeignigt werden. Apple wollte ja Siri ist Zwischenschicht aber das darf laut EU nicht sein. KI muss direkt ran.
Die Konkurrenz kann es EU kompatibel.
Ist am Ende die Privatsphäre bei Google besser als bei Apple?
What Happens on an iPhone dies Not stay on the iPhone.
Jo. Google riskiert die Strafzahlungen – aber lässt seine Kunden nicht bluten.
Und Nein, der DMA muss nicht angepasst werden – Apple muss einfach aufhören zu blocken. Die EU verbietet Apple nicht das Siri weiterhin auf dem iPhone die Nummer 1 sein KANN – sie verlangt nur das Apple dem Kunden die Wahl lässt ob Siri die Nummer 1 sein MUSS !
Apple argumentiert mit „Datenschutz“. Ich denke es ist nicht Apples Aufgabe dem Besitzer eines iPhones vorzuschreiben welche KI er nutzt – und welche (eventuellen) Datenschutzrisiken er eingeht.
Hier geht nur um wirtschaftliche Interessen seitens Apple. Denn je mehr Mitbewerber auf das iPhone dürfen, umso mehr Konsumenten könnten sich für den Mitbewerber entscheiden. Und wenn jemand z.B. Gemini statt Siri als KI vollumfänglich auf dem iPhone nutzt, könnte ja versucht sein als nächstes kein iPHoen sondern ein anderes Gerät zu kaufen – Gemini kennt er ja.
Und wenn Du schreibst das Apple nicht sagt die EU sei böse – schau Dir mal ein paar Interviews aus Cupertino von vor ein paar Monaten an !
Aber apple soll ruhig mit der Blockade weitermachen – man sieht das die Leute das SPielchen durchschauen und einfach nicht upgraden, weil sie für die hohen Preise keinen Mehrwert sehen. Und sobald sich das offensichtlich in den Zahlen niederschlägt wird sich Apple sehr schnell mit der EU einigen.
Die gute alte YouTube Universität. Wer kennt sie nicht.
Genau, und deswegen kamen auch andere Lösungen vor Siri AI nicht in der EU raus. Stichwort iPhone Mirroring etc.
Wenn deine Begründung wegen KI und DMA stimmen würde, dürfte es ja kein Problem sein, diese Features, die es in anderen Ländern seit Jahren gibt, auch in der EU zu bringen, oder?
Merkst du selber, hoffe ich!
Youtube Unvisersität die selbst hier auf der Seite verlinkt wurde. Weil das Experten waren die sich mit der Materie auskennen. Bedenkt mal wer eigentlich Gatekeeper momentan ist. Kein Samsung. ;) Die haben Narrenfreiheit. Auf jeden fall fehlt es viel an Wissen und sehr viel Meinung und wenig Ahnung.
Knight? Ich hoffe das war ein Scherz von dir? Was hat KI den mit iPhone Mirroring zu tun? Gar nichts. Aber der Sicherheitsaspekt bleibt weiterhin. Kein Zugriff auf das gesamte Gerät. Ja der DMA hat auch ohne KI Probleme. Überraschung. :Dc
Leider kann man hier nicht auf Antworten zu einem Posting nochmal Antworten….deswegen eine Anmerkung zu dem Geblubber von @spaß bezüglich „Samsung Gatekeeper“ und dem Satz „…sehr viel Meinung und wenig Ahnung“.
Klassisches Eigentor würde ich sagen ;).
Warum sollte Samsung denn bitte ein Gatekeeper sein ? Samsung hat kein eigenes Betriebssystem !! Es verkauft sehr viel Hardware – aber doch mit Android. Und Android ist ja „offen“ im Vergleich zu iOS.
Der Gatekeeper sagt ja das Apple aufgrund seines Marktanteils MIT iOS zuviel Marktmacht entwickelt, da sie ihr System abschotten. Genau dies macht ja Samsung nicht. Samsung hat mit Android ein „freies“ System – während iOS voller Ketten hängt !
Ich weiss ja das eine Apple Brille sichteinschränkend sein kann – aber wenn Du versuchst Argumente zu bringen, sollten diese auch Argumente sein !
Und klar das die Sprachen in der EU dann dadurch depriorisiert sind. Die entwickeln ja nicht seit gestern. Warum Sprachen vorrangig supporten wo es noch gar keine Lösung bzgl. des DMA gibt? Macht 0 Sinn.
Welche Sprachen denn? Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Deutsch … also alles Sprachen, die man auch außerhalb der EU spricht? Selbst Deutsch ist in der Schweiz als Nicht-EU-Land vertreten … absolut keine Arugmentation.
Hast du mein Kommentar verstanden? Und auch verstanden was depriorisiert bedeutet? Und das die Sprachen jederzeit kommen könnten ohne das es die Länder betrifft? Merkst du dich noch?
Immer wieder spannend, was Leute so berichten.
Scheinbar verstehst du das Marketing einfach null! Apple sagt selbst, dass sie in Gesprächen sind, um eine Lösung zu finden. Nicht, dass die EU böse ist.
Übrigens haben auch alle anderen Anbieter hier weniger im Angebot als in den USA oder China – das liegt also nicht an Apple.
Natürlich will Apple auch neue Geräte verkaufen – dafür ist es dann schon sensationell, dass AI auch älteren Geräten freigeschaltet wird. Macht soweit auch kein anderer.
Es ist lachhaft zu denken als ob Apple die EU unter Druck setzen möchte. Die wollen ja das die Kunden gerade kaufen. Wenn das gehen würde hätten die das längst gemacht. Nur mit welcher Lösung? Es gibt ja nicht einmal eine Lösung.
Ist mir komplett egal. Wer kauft schon 4 HomePods ?
Oder eine Streaming Box für 349 Euro.
Sicherlich einige. Aber die wirst du sicherlich hier kaum hören.
Ich Kauf mir den neuen Apple TV, weil ich noch gar keinen habe und für viele Jahre ist das pro Monat auch gar nicht mal so teuer nicht mal fünf Euro für meine Nutzung oder ich nutze es öfter im Monat dann noch mal günstiger. Man muss jetzt einfach auf Langfristigkeit kalkulieren. Die Zeiten sind nun mal leider vorbei wie damals.
Und am Ende gibt es doch wieder Verkaufsrekorde kurz vor Weihnachten :D
Jedes Jahr das gleiche :D
Soll auch Menschen geben, die den HomePod als Multiroom-System nutzen ;)
Haben hier 8 große HomePods (7 First Gen) in der Bude verteilt und so macht Musik hören richtig Spaß.
Vom Mini 2 wirds wohl noch mal 2 geben, welche im Wohnzimmer dann als Rear-Speaker am TV dienen. Surround geht durch die „alten“ Großen zwar nicht, alle 4 als Standardausgabe kann man am Apple TV ja aber dennoch einstellen.
Home Pod erste Generation ist leider raus bei Surround Sound im Verbund, erst ab HomePod zweite Generation und neuen HomePod mini zweite Generation mit dem neuen ATV 4K möglich.
Hab ich ja auch geschrieben ;)
hab vier minis im wohnzimmer plus einen großen.
zwei minis in jedem weiteren raum. so kommen ein paar zusammen. jeder besuch fragt erstaunt woher denn der gute sound herkommt. ja sicherlich kein teufel oder bose aber überraschend gut. befürchte aber surround geht nur bei den neuen minis. und upgrade kommt bei dem preis erstmal nicht infrage. die alten gab alle im angebot im t shop.
Habe 3 Minis und das ist definitiv kein guter Sound, es sei denn, du stellst keine Ansprüche.
Hier! 4 x HomePod 2. Gen im WZ, plus 8 HomePod minis verteilt im Haus.
Die Leute die keine Lust auf Sonos oder Gefrickel haben
Oh Mann hatte so gehofft dass der Homeview als Siri AI Hub dient für ältere HomePods
Ich auch. Leider nichts.
Willkommen im absoluten Chaos, welches Gerät welche Features bekommt. Teilweise keinerlei Überblick auch bei gleichen oder älteren und neueren Prozessor Generation. Einstiegs iPad, kein Apple Intelligence, ältere Geräte aber doch, die ganzen Apple Watches die kein Update mehr bekommen
Ist ziemlich einfach.
Apple verweist ja auf den Geräte-Seiten zu den Funktionen. Ansonsten einfach den Chip angucken.
Wieso Chaos? Apple hat es doch für die Kunden in Europa ganz einfach gemacht… ;-)
Ansonsten würde ich mich mit meinem iPhone 16 Pro ja ärgern, aber da ich sehe, dass auch die neueren Generationen auf absehbare Zeit kein Siri AI bekommen werden, kann ich gelassen bleiben (und hin und wieder mit einem Wechsel zu Android liebäugeln).
Überraschst mich nicht diese technische Einschränkung, denn wenn man sich mal die Spezifikation vom HomePod mini und von den alten Apple TV Geräten anguckt, wundert mich das nicht, ich sage nur CPU und vor allen Dingen rum. Da wundert mich nicht, dass da keine KI Unterstützung laufen wird. Zumindest nicht, wenn sie so weit wie es möglich sein soll, lokal laufen soll. Das ist ja das was Apple ja versucht so weit wie möglich umzusetzen so viel ki wie möglich lokal. Dass man dafür natürlich ordentlich Speicher ordentlich Arbeitsspeicher und natürlich auch ordentlich CPU/GPU beziehungsweise KI Prozessoren braucht ist klar.
Habe mir grad noch mal die Spezifikation vom HomePod zwei angeschaut, ich glaube auch nicht, dass der so viel von dem neuen Siri AI abbekommen wird. Der hat nämlich nur 1 GB Arbeitsspeicher. Und sorry für den Rechtschreibfehler in dem ersten Beitrag.
Wenn dieser aber die Verarbeitung im verbunden Apple TV durchführen würde, wäre das kein Problem
Technisch ist das alles mittlerweile lösbar im Netzwerk mit einem „Master“ wo die Ki lokal verarbeitet
Nur Apple will das nicht
Auch das kommende Apple TV benötigt, wie auch der Home, ein iPhone in der Nähe um Siri AI zu können. Also nicht nur für persönliche Fragen sondern generell. Der Prozessor im neuen ATV ist in einem iPhone verbaut durchaus tauglich für Siri AI.
Beschreibt doch bitte keine Funktionen oder berichtet über Geräte mehr, die Apple eh nicht in der EU anbietet (HomeView, AI, iPhone-Spiegelung etc.)!
Ich verstehe das teilweise nicht mehr ganz. Auf meinem Mac nutze ich Siri AI, und ich hatte angenommen, dass es auch auf dem Apple TV verfügbar ist, da weder das Apple TV noch der Mac von der Sperre in der EU betroffen sein sollten. Könnte mir das bitte jemand erklären?
Du brauchst für das Apple TV ein iPhone deshalb gibt’s das nicht.
SiriAI nutzt du nur, wenn dein Gerät auf Englisch gestellt ist. Dann geht das am Mac und AppleTV, da Apple dort kein Gatekeeper ist!
Du nutzt vermutlich Apple Intelligence, also die KI Funktionen, die grundlegend überall funktionieren. Die neue Siri nutzt du damit nicht automatisch :)
Ich dachte, es muss jetzt Super Intelligent heißen.
Ich habe einen Apple TV 4K 2nd gen, aber diese AI Features jucken mich null, weil AI selbst auf dem iPhone keinen Mehrwert bringt. Was soll das auf dem Apple TV bringen?
Apple Intelligence ist nicht SiriAI!!!!
Vielleicht sowas wie: Liste mir alle Filme mit Schauspieler X. Bei welchem Anbieter kann ich Serie Y leihen?
Und das, was ich mir vom HomeView erwartet habe, nur auf dem TV. Zeige wer gerade vor dem Haus klingelt. Dimme die Lampen um 15%. Etc.
Hätte mich auch SEHR gewundert
Das passt nicht zu Apple – besonders nicht mehr seit diesem Jahr
Schon lange nicht mehr haben sie so viele ältere Geräte abgeschnitten/beschnitten
Diese sinkende Sympathie werden sie merken
Ich hatte den Mini im Angebot vom T-Shop gekauft als Hub für die HomeKit Geräte, nachdem ältere iPads nicht mehr als Hub genutzt werden konnten. Zum Hören von Musik habe ich den kaum genutzt, die Sonos-Lautsprecher im Haus haben mir immer gereicht.
Da bei uns in der EU Siris Super-Intelligenz vorerst nicht zum Zuge kommt, ist auch mein Bedarf an einer Aufrüstung bei 0 (null).
Mal sehen, was Siri überhaupt kann, wenn es mal bei uns nutzbar ist. Möglicherweise gibt es dann auch andere Möglichkeiten, mehr Intelligenz ins HomeKit-Szenario zu bringen, oder es wird einen neuen kompatiblen „Mini 3“ erfordern. Ein „Haben will-Effekt“ hat sich bei mir noch nicht hervorgedrängt.
An alle die hier rumjammern mal die Frage. Warum habt Ihr euch ein iPhone oder iPad gekauft??? Ihr wusstet alle, vorauf Ihr euch eingelassen habt. Jetzt jammert Ihr rum, dass es nicht offen ist, und schreit nach der EU, damit die Betriebssysteme offen nach allen Seiten werden. Ihr seid alle Pharisäer. Kauft euch Android-Geräte und lasst uns mit dem billigen Geblubber in Ruhe. Ich habe mich mit dem geschlossenen System immer sehr wohl gefühlt, und würde es gerne behalten wollen.
+11
Blödsinn. Apple hat sein System nach und nach zugemauert. Wenn Du Dich mit dem geschlossenen System wohl fühlst….wunderbar für Dich ! Aber akzeptiere doch bitte das es auch viele gibt welche SELBST entscheiden wollen, was sie auf ihr bezahltes Endgerät installieren und nutzen !
Das „billige Geblubber“ nennt sich übrigens „Diskussion“. Das manche Apple Fans davon wenig halten ist bekannt, trotzdem sollte man auch andere Meinungen und Bedürfnisse akzeptieren !