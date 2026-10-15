Siri AI: Diese HomePods und Apple TVs erhalten das Update

Die Hoffnung auf Siri AI für den ursprünglichen HomePod mini hat sich zerschlagen. Nachdem zunächst berichtet wurde, dass auch der 2020 vorgestellte Lautsprecher die neue Sprachassistenz erhalten soll, hat Apple inzwischen für Klarheit gesorgt. Demnach bleibt Siri AI dem neuen HomePod mini 2 vorbehalten. Überraschend ist die Entscheidung vor allem deshalb, weil Apple bei älteren Apple-TV-Modellen einen anderen Weg einschlägt.

CNET-Bericht sorgt für Verwirrung

Ausgangspunkt war ein Bericht von CNET, wonach der ursprüngliche HomePod mini mit seinem S5-Chip noch in diesem Jahr Siri AI erhalten sollte. Das entsprechende Update wurde dabei mit iOS 27.2 in Verbindung gebracht. Die Nachricht sorgte für einige Überraschung, da Apple selbst bislang ausschließlich den neuen HomePod mini 2 mit Siri AI beworben hatte.

Inzwischen hat CNET seine Angaben korrigiert. Gegenüber 9to5Mac bestätigte Apple, dass der ursprüngliche HomePod mini kein entsprechendes Update erhält. Der neue HomePod mini 2 besitzt dagegen einen S10-Chip und soll Siri AI mit einer späteren Softwareaktualisierung nachgereicht bekommen.

Ältere Apple TVs erhalten Siri AI

Bei der Set-Top-Box zeigt sich Apple großzügiger. Neben dem neuen Apple TV 4K der vierten Generation werden auch die Modelle von 2021 und 2022 unterstützt. Letztere sollen die neue Sprachassistenz mit tvOS 27.2 erhalten. Das ursprüngliche Apple TV 4K und das Apple TV HD bleiben dagegen außen vor.

Beim großen HomePod der zweiten Generation ist die Situation weniger eindeutig. Vorübergehend auf Apples Website sichtbare Grafiken deuteten zwar auf Siri AI hin, eine offizielle Bestätigung gibt es bislang jedoch nicht. Der HomePod der ersten Generation wird nicht unterstützt.

Für Siri AI auf kompatiblen HomePods und Apple TVs wird zur Einrichtung ein Apple-Intelligence-fähiges iPhone oder iPad benötigt. Persönliche Anfragen bleiben auch anschließend auf ein entsprechendes Gerät angewiesen. In Deutschland hilft das zunächst ohnehin wenig: Siri AI ist hierzulande weiterhin nicht verfügbar. Ein Termin für die Freigabe in der EU steht aus.