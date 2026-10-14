Siri AI für ältere HomePods? Apple liefert erste Hinweise

Mit dem neuen HomePod mini 2 hat Apple gestern auch die Unterstützung für Siri AI angekündigt. Die deutlich leistungsfähigere Sprachassistenz soll allerdings erst mit einem späteren Softwareupdate auf dem Lautsprecher verfügbar werden. Besitzer des großen HomePod der zweiten Generation könnten ebenfalls profitieren. Zumindest lassen Änderungen auf Apples Website vermuten, dass die neue Siri möglicherweise auch für den seit 2023 erhältlichen Lautsprecher vorgesehen ist.

Neue Siri-Grafik sorgt für Spekulationen

Wie Leaker pdfu entdeckte, hat Apple die Produktseite des HomePod 2 überarbeitet. Dem Nutzer fiel dabei auf, dass die bisherigen Siri-Darstellungen durch neue Grafiken ersetzt wurden. Statt der bekannten Animation war ein mehrfarbiger Farbverlauf zu sehen, der optisch der Darstellung von Siri AI auf dem neuen HomePod mini 2 entspricht.

Noch deutlicher fiel der Alternativtext eines Bildes aus. Darin bezeichnete Apple die Darstellung ausdrücklich als mehrfarbiges Leuchten von Siri AI. Inzwischen hat das Unternehmen die betreffenden Grafiken allerdings wieder ausgetauscht. Ob es sich um einen Fehler oder eine versehentlich vorweggenommene Ankündigung handelt, bleibt damit offen.

Big updates to the HomePod 2 product page this morning. May suggest support for Siri AI is coming. The Siri examples now use Siri AI’s gradient style, and the refreshed glow matches Siri’s look on HomePod mini 2. https://t.co/5X1sbwsC4T — pdfu (@itspdfu) October 13, 2026

HomePod mini 2 erhält Siri AI erst später

Offiziell zugesagt ist die neue Sprachassistenz bislang nur für den HomePod mini 2. Dieser besitzt den neueren S10-Chip, während der Vorgänger mit einem S5-Prozessor auskommen muss. Für den ursprünglichen HomePod mini ist die Unterstützung nicht vorgesehen. Apple verspricht mit Siri AI unter anderem natürlichere Gespräche, ein breiteres Allgemeinwissen und eine intelligentere Musiksuche.

Allerdings verarbeitet auch der neue HomePod mini nicht sämtliche Anfragen allein. Für Funktionen, die auf persönliche Informationen wie Nachrichten, Kalender oder Inhalte anderer Apps zugreifen, benötigt der Lautsprecher ein gekoppeltes iPhone oder iPad mit Apple Intelligence.

Der große HomePod der zweiten Generation wäre für eine solche Aufgabenteilung durchaus ein Kandidat. Er besitzt ebenfalls einen S7-Chip, der zwar älter als der S10 ist, aber leistungsfähiger als der S5 des ursprünglichen HomePod mini. Ob das für Siri AI ausreicht, ist nicht bekannt.

Dass Apple bestehende Hardware nachträglich berücksichtigt, zeigt das neue Apple TV 4K: Die Sprachassistenz soll dort auch auf ausgewählten Vorgängermodellen verfügbar werden. Eine ähnliche Entscheidung beim HomePod 2 wäre daher zumindest denkbar. Bis zu einer offiziellen Ankündigung sollten Besitzer allerdings nicht fest mit einem entsprechenden Update rechnen.