Neue Siri könnte per Update?
Siri AI für ältere HomePods? Apple liefert erste Hinweise
Mit dem neuen HomePod mini 2 hat Apple gestern auch die Unterstützung für Siri AI angekündigt. Die deutlich leistungsfähigere Sprachassistenz soll allerdings erst mit einem späteren Softwareupdate auf dem Lautsprecher verfügbar werden. Besitzer des großen HomePod der zweiten Generation könnten ebenfalls profitieren. Zumindest lassen Änderungen auf Apples Website vermuten, dass die neue Siri möglicherweise auch für den seit 2023 erhältlichen Lautsprecher vorgesehen ist.
Neue Siri-Grafik sorgt für Spekulationen
Wie Leaker pdfu entdeckte, hat Apple die Produktseite des HomePod 2 überarbeitet. Dem Nutzer fiel dabei auf, dass die bisherigen Siri-Darstellungen durch neue Grafiken ersetzt wurden. Statt der bekannten Animation war ein mehrfarbiger Farbverlauf zu sehen, der optisch der Darstellung von Siri AI auf dem neuen HomePod mini 2 entspricht.
Noch deutlicher fiel der Alternativtext eines Bildes aus. Darin bezeichnete Apple die Darstellung ausdrücklich als mehrfarbiges Leuchten von Siri AI. Inzwischen hat das Unternehmen die betreffenden Grafiken allerdings wieder ausgetauscht. Ob es sich um einen Fehler oder eine versehentlich vorweggenommene Ankündigung handelt, bleibt damit offen.
Big updates to the HomePod 2 product page this morning. May suggest support for Siri AI is coming.
The Siri examples now use Siri AI’s gradient style, and the refreshed glow matches Siri’s look on HomePod mini 2. https://t.co/5X1sbwsC4T
— pdfu (@itspdfu) October 13, 2026
HomePod mini 2 erhält Siri AI erst später
Offiziell zugesagt ist die neue Sprachassistenz bislang nur für den HomePod mini 2. Dieser besitzt den neueren S10-Chip, während der Vorgänger mit einem S5-Prozessor auskommen muss. Für den ursprünglichen HomePod mini ist die Unterstützung nicht vorgesehen. Apple verspricht mit Siri AI unter anderem natürlichere Gespräche, ein breiteres Allgemeinwissen und eine intelligentere Musiksuche.
Allerdings verarbeitet auch der neue HomePod mini nicht sämtliche Anfragen allein. Für Funktionen, die auf persönliche Informationen wie Nachrichten, Kalender oder Inhalte anderer Apps zugreifen, benötigt der Lautsprecher ein gekoppeltes iPhone oder iPad mit Apple Intelligence.
Der große HomePod der zweiten Generation wäre für eine solche Aufgabenteilung durchaus ein Kandidat. Er besitzt ebenfalls einen S7-Chip, der zwar älter als der S10 ist, aber leistungsfähiger als der S5 des ursprünglichen HomePod mini. Ob das für Siri AI ausreicht, ist nicht bekannt.
Dass Apple bestehende Hardware nachträglich berücksichtigt, zeigt das neue Apple TV 4K: Die Sprachassistenz soll dort auch auf ausgewählten Vorgängermodellen verfügbar werden. Eine ähnliche Entscheidung beim HomePod 2 wäre daher zumindest denkbar. Bis zu einer offiziellen Ankündigung sollten Besitzer allerdings nicht fest mit einem entsprechenden Update rechnen.
Das ist goldig
Siri ist komplett deaktiviert, weil dumm
Aber z.B. laut Heise bis auf weiteres nicht in der EU.
Danke an Apple. Jahrelang Zubehör verkaufen und dann Elektroschrott daraus machen.
Wenn man wollte, könnte man eine smarte Zentrale zu Hause haben und dann alle bisherigen Lautsprechen weiterhin nutzen.
Aber dann würde man kein Geld verdienen.
Kunden mit KI hinhalten, dem Kunden Produkte verkaufen und dann ne lange Nase machen.
Google macht bessere KI und meine neue Hardware wird nicht mehr von Apple kommen
Seit diesem Jahr ist Apple EOL bei mir, kein Penny mehr.
Wo übersehe ich was? Werden die Minis der 1. Generation stillgelegt? :(
Wel will denn ernsthaft eine SI auf dem Mini?
Der HomePod 2 erhält auch das für den Mini 2 angekündigte Sound Leuchten.
Der Text wurde auf der Produktseite auch ergänzt.
„Und Sound Leuchten illuminiert die Oberseite des HomePod in Farben, die zum Albumcover passen und zur Musik pulsieren“
Ich nutze sie auch nicht, außer für Siri Fernseher aus.
Die „neue“ tolle Siri und der neue AI-Kram läuft sicherlich nur auf neueren Geräten. Das ist nachvollziehbar und ok.
Aber: ich habe 2 große Homepods der 1. Gen, 3 kleine 1. Gen, eine AppleTV HD und eine AppleTV 4K (keine Ahnung welche Version)
Man wird ja nicht ALLE Geräte austauschen müssen. Wenn man sich dann die neue AppleTV kauft, wird die doch hoffentlich einfach den Hut aufhaben und Chef im Homekit sein und dementsprechend den Kram verarbeiten und verteilen?
Oder könnte ich dann im Badezimmer Anfragen nicht starten, die dann im
Wohnzimmer klappen??
„Sorry. Mit der Frage musst du ins Kinderzimmer! Die kann dir in diesem Raum keiner beantworten!“