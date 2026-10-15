iPhone Duo: Schon vorbereitet? Vorbestellungen starten morgen

Für Apple steht morgen ein weiterer wichtiger Verkaufsstart an. Am Freitag, dem 16. Oktober, beginnen um 14 Uhr deutscher Zeit die Vorbestellungen für das iPhone Duo. Das erste faltbare Smartphone des Herstellers kostet mindestens 2.299 Euro und soll ab dem 23. Oktober ausgeliefert werden. Wer sich direkt zum Verkaufsstart eines der Geräte sichern möchte, kann die gewünschte Konfiguration schon jetzt im Apple Store vorbereiten.

Vorbestellungen beginnen um 14 Uhr

Das iPhone Duo lässt sich im Apple Store bereits konfigurieren. Zur Auswahl stehen die Farben Nachthimmel und Sternenweiß sowie vier Speichervarianten mit 256 GB, 512 GB, 1 TB und 2 TB. Der Einstiegspreis liegt bei 2.299 Euro.

Das faltbare iPhone besitzt außen einen 5,4 Zoll großen Bildschirm und bietet aufgeklappt eine Displaydiagonale von 7,6 Zoll. Beide OLED-Displays unterstützen ProMotion mit bis zu 120 Hz. Im Inneren arbeitet Apples A20-Pro-Chip. Anders als bei bisherigen iPhones kommt außerdem eine angepasste Version von iOS 27 zum Einsatz, die unter anderem zwei gleichzeitig geöffnete Anwendungen ermöglicht.

Wer morgen möglichst schnell bestellen möchte, sollte die gewünschte Konfiguration vorab auswählen und die Zahlungs- und Lieferinformationen überprüfen. Eine frühzeitige Vorbereitung garantiert allerdings nicht, dass das Gerät tatsächlich am ersten Verkaufstag geliefert wird.

Apple Pencil und Schutzhüllen als Zubehör

Mit dem iPhone Duo hält erstmals auch die Unterstützung für den Apple Pencil Einzug auf dem iPhone. Kompatibel ist ausschließlich das USB-C-Modell für regulär 89 Euro. Damit lassen sich künftig auf beiden Bildschirmen handschriftliche Notizen erstellen, Zeichnungen anfertigen und Dokumente bearbeiten.

Allerdings wird die Stiftunterstützung erst mit einem späteren Softwareupdate freigeschaltet. Käufer sollten den Apple Pencil daher nicht unmittelbar zum Verkaufsstart einplanen. Der Stift ist bereits im Handel erhältlich.

Für den Schutz des faltbaren Smartphones bietet Apple außerdem eine zweiteilige Hülle und ein Folio mit integriertem Standfuß an. Das normale Case kostet 89 Euro, für das Folio werden 149 Euro fällig. Beide Varianten unterstützen das magnetische Laden über MagSafe.

Der eigentliche Verkaufsstart des iPhone Duo erfolgt am 23. Oktober. Ob Apple ausreichend Geräte für die erste Nachfrage bereithält, wird sich bereits morgen Nachmittag zeigen.