Preise, Termine und Zubehör
iPhone Duo: Schon vorbereitet? Vorbestellungen starten morgen
Für Apple steht morgen ein weiterer wichtiger Verkaufsstart an. Am Freitag, dem 16. Oktober, beginnen um 14 Uhr deutscher Zeit die Vorbestellungen für das iPhone Duo. Das erste faltbare Smartphone des Herstellers kostet mindestens 2.299 Euro und soll ab dem 23. Oktober ausgeliefert werden. Wer sich direkt zum Verkaufsstart eines der Geräte sichern möchte, kann die gewünschte Konfiguration schon jetzt im Apple Store vorbereiten.
Vorbestellungen beginnen um 14 Uhr
Das iPhone Duo lässt sich im Apple Store bereits konfigurieren. Zur Auswahl stehen die Farben Nachthimmel und Sternenweiß sowie vier Speichervarianten mit 256 GB, 512 GB, 1 TB und 2 TB. Der Einstiegspreis liegt bei 2.299 Euro.
Das faltbare iPhone besitzt außen einen 5,4 Zoll großen Bildschirm und bietet aufgeklappt eine Displaydiagonale von 7,6 Zoll. Beide OLED-Displays unterstützen ProMotion mit bis zu 120 Hz. Im Inneren arbeitet Apples A20-Pro-Chip. Anders als bei bisherigen iPhones kommt außerdem eine angepasste Version von iOS 27 zum Einsatz, die unter anderem zwei gleichzeitig geöffnete Anwendungen ermöglicht.
Wer morgen möglichst schnell bestellen möchte, sollte die gewünschte Konfiguration vorab auswählen und die Zahlungs- und Lieferinformationen überprüfen. Eine frühzeitige Vorbereitung garantiert allerdings nicht, dass das Gerät tatsächlich am ersten Verkaufstag geliefert wird.
Apple Pencil und Schutzhüllen als Zubehör
Mit dem iPhone Duo hält erstmals auch die Unterstützung für den Apple Pencil Einzug auf dem iPhone. Kompatibel ist ausschließlich das USB-C-Modell für regulär 89 Euro. Damit lassen sich künftig auf beiden Bildschirmen handschriftliche Notizen erstellen, Zeichnungen anfertigen und Dokumente bearbeiten.
Allerdings wird die Stiftunterstützung erst mit einem späteren Softwareupdate freigeschaltet. Käufer sollten den Apple Pencil daher nicht unmittelbar zum Verkaufsstart einplanen. Der Stift ist bereits im Handel erhältlich.
Für den Schutz des faltbaren Smartphones bietet Apple außerdem eine zweiteilige Hülle und ein Folio mit integriertem Standfuß an. Das normale Case kostet 89 Euro, für das Folio werden 149 Euro fällig. Beide Varianten unterstützen das magnetische Laden über MagSafe.
Der eigentliche Verkaufsstart des iPhone Duo erfolgt am 23. Oktober. Ob Apple ausreichend Geräte für die erste Nachfrage bereithält, wird sich bereits morgen Nachmittag zeigen.
Welche Konfiguration wählt ihr? Ich bestelle in Weiß mit 512 GB.
+1
256gb. Meine festplatte ist die cloud und hole mir deswegen immer die kleinsten Speichemodellen :-)
me too
Das mache ich auch so
Weiß in 256
ich nicht
Wann refurbed? ;)
Über Amazon geht’s 2 Tage später los
Woher ist die Info?
Meine Firma bietet es ab Montag an.
Auch mit 30% Rabatt ist es noch zu teuer.
Ich würde eines mit 30% Rabatt nehmen
Readyyyy :)
Was kann man vorbereiten?? Ausser Farbe und Speicher??
Geht um die Zeitersparnis, weil der Liefertermin sonst ganz schnell nach hinten tickert.
Wenn das Alle machen, was bringt es dann?
Du kannst die Bezahlung noch verifizieren…
Sogar die Ratenzahlung wird komplett durch gespielt und genehmigt.
Ich kam letzte Woche auf die Idee mein Apple-Account-Guthaben auf min. 2.300€ aufzuladen um beim Bestellprozess evtl. ein paar Sekunden zu sparen. Hatte gedacht, dass ich beim Prozess einfach auf „Guthaben verwenden“ klicke und so den Apple-Pay-Vorgang umgehen kann. Mir war aber nicht bewusst, dass man max 2.000€ Guthaben haben darf. Also habe ich mir mit der Aktion ein Eigentor geschossen, weil ich am Ende nun mehrere Klicks habe. :D *facepalm*
Ohje, wird mal Zeit dass die mal das Limit anheben bei den Preisen LOL
Das ist kein Problem. Die 2000 Euro Grenze kannst du bei der Vorbestellung umgehen. Dort wird nämlich nochmal nach Gutscheinen gefragt. Konnte so die vollen 2300 Euro über Guthaben lösen.
Bei mir gleich, da war der Gedanke Zeitersparnis und wir bekommen 5% auf das Guthaben. Als 2310€ Guthaben gekauft und nur 2000 aufladen können..
Bin wirklich gespannt, wie viele sich für einen Kauf entscheiden.. ich persönlich sehe den Mehrwert bei diesem hohen Preis nicht wirklich..
Ich verkaufe mein iPad und freue mich, dass ich künftig nur noch ein Gerät benötige.
Ich denke auch darüber nach, mein iPad Air herzugeben.
+1 Ich sehe auch keinen Mehrwert und wenn ich höre, dass eine Reparatur evtl. so viel kostet wie ein normales iPhone, dann habe ich jegliches Interesse daran verloren.
Das Duo ist ein haben wollen von daher werden es genug sein. Schau dir überteuerte Taschen an , kein Mensch brauch das und verkauft werden trotzdem Massen davon .
Genau, das ist leider der Punkt bei den meisten. Die Kosten. Aber unabhängig von den Kosten? Definitive hole ich mir ein duo und nicht ein pro. Freue mich auf die Bestellung morgen :D
iPad wird verkauft und Duo gekauft.
Ich habe 8 Schutzhüllen in den Warenkorb gelegt.
Da die relativ günstig sind, versuche ich die mit hohem Gewinn zu verkaufen.
Sagenhafte Geschäftsidee. Viel Glück ;-)
Danke!
Demnächst einfach RAM, Grafikkarten, Toilettenpapier und MacStudio aufkaufen.
Übrigens sind privat Verkäufe mit Gewinn Absicht zu versteuern.
Habe ich alles gemacht.
Die kann man garnicht in den Warenkorb legen :-)
Können ‚se behalten. Nichtmal wegen dem Produkt an sich, aber ich unterstütze diese mittlerweile kranken und wahnhaften Apple-Praktiken nicht mehr.
+1
Ist ihr gutes Recht, interessiert nur niemanden.
Na logisch! Ich kaufe die Version mit 2 TB, um definitiv zur ersten Auslieferungswelle zu gehören.
Ich bin so gehyped wie noch nie.
Nennt mich verrückt aber wenn ich es nicht schaffe, dass ich es am 23. abholen kann, werde ich an dem Tag vor dem Store anstehen.
Viel Glück , rechtfertige dich nicht dafür das du es willst und es kannst .
Sag mir, welche Variante du möchtest.
Wenn ich Glück habe, kannst du das zweite Duo gerne haben.
Es kommt darauf an, wo du wohnst.
Wenn es wirklich für dich ist, würde ich es auch ohne Aufpreis weitergeben.
Danke!
Weiß, 512 GB
Wohne im Kreis Stuttgart
Ich komme aus dem Raum München/Augsburg.
Wenn es klappt und du die Fahrzeit in Kauf nehmen möchtest, melde dich bei den nächsten Artikel in den Kommentaren, damit wir uns bezüglich Abholort und Zeit austauschen können.
Viel Spaß. Und mach dein Ding und les weniger Kommentare. Die Realität sieht anders aus.
Mir wird schwindelig, wenn ich „les“ lese!
Du wirst dann sicher nicht alleine sein. Ich prognostiziere schnelle Ausverkaufzeiten und lange Schlangen vor allen Stores.
:-)
Ich wünsche allen Vorbestellern viel Spaß mit dem Duo. Ich warte auf die 2. oder 3. Version. :)
+1
Bin auf die Verfügbarkeit gespannt. Denke das wird ziemlich schwer sein, überhaupt ein Duo zu bekommen..
Könnt ihr Ladegeräte empfehlen für das schllladen? :-) auch mit mehreren USB-C Ports
Kann dir das Ugreen Nexode Air 100W (X880) empfehlen!
Hab das selbst seit kurzem im Einsatz und es funktioniert hervorragend mit dem iPhone 18 Pro und dem iPad Pro 13″. Das Macbook Pro lädt ebenfalls sehr schnell und es klein und handlich. Kabel liegt dem Produktumfang ebenfalls bei und unterstütz 100W. Leider aber nur einen USB-C Anschluss.
Cool danke :-)
Wann geht’s bei den Providern los?
… wozu die Eile?
Damit man als ERSTER damit angeben kann…?
Wie hoch sind die Camping-Gebühren vor den Läden und haben die mittlerweile Ladebuchsen und Wasser?
Los geht’s!
(hab es mal konfiguriert als das 18er kam… wurde automatisch in die Tasche gelegt…)
Aber ich will eigentlich warten… morgen klickt dann die Frau auf KAUFEN…
Ich werde mir zwar keines kaufen, bin aber doch sehr gespannt auf die Tests und Eure Erfahrungen.
Ich drücke die Daumen, dass ihr die Geräte möglichst bald bekommt und wünsche Euch schonmal viel Spaß damit!
Das Ding wird sich wie blöd verkaufen. Da bin ich mir absolut sicher.
Ist mal wieder was „neues“ von Apple – und da sind viele heiss drauf. Ausserdem glaube ich wirklich das Apple noch nicht die Mega Stückzahlen produziert hat.