Sipgate Satellite: Neue Voicemail-Funktionen im Anmarsch

Sipgate Satellite wurde heute aktualisiert – Version 1.5.2 der VoIP-App mit eigener Handynummer lässt die wichtigsten Funktionen der Aktualisierung jedoch noch vermissen.

Wie Sipgate gegenüber ifun.de eingeräumt hat, sorgt ein Programmierfehler dafür, dass der Voicemail-Ausbau derzeit nur unter Android genutzt werden kann, das fehlerbehebende iOS-Update auf Version 1.5.3 der Anwendung ist jedoch schon eingereicht und kann mit etwas Glück bereits heute Abend geladen werden.

Ist dieses erhältlich, stehen Anwendern neue Funktionen für Voicemail und eine Erweiterung der Satellite Plus Option zur Verfügung. Mit dieser „Allnet-Flat“ will Sipgate die grundlegenden Telefoniefunktionen von Satellite aufwerten.

Voicemail bei Satellite und Satellite Plus

In der Basisversion von Satellite bietet Voicemail eine Standardansage und kann ab jetzt vom Nutzer auch deaktiviert werden.

Mit Satellite Plus hat der Nutzer zusätzlich die Möglichkeit, direkt in der App eigene Ansagen aufzusprechen und zu verwalten.

In beiden Versionen werden die Voicemails zusammen mit einer Text-Transkription in der Inbox des Nutzers gespeichert.

Sowohl Voicemail als auch Satellite Plus werden in Zukunft weiterentwickelt. So sollen etwa mit satellite Plus schon bald zusätzliche Ansage-Formate möglich sein. Nutzer können dann Audiodateien selbst hochladen und bei Bedarf auch Text-To-Speech-Ansagen erstellen.