iOS 14: YouTube-App unterstützt 4K-Auflösung

Über die mit iOS 14 kommende erweiterte Unterstützung von 4K-Video haben wir bereits im Zusammenhang mit Apple TV und tvOS 14 berichtet. Mit dem Beta-Test der neuen iOS-Version werden nun teils auch schon auf dem iPhone 4K-Videos angezeigt.

Entwickler berichten davon, dass ihnen bei der Wiedergabe von auf YouTube verfügbaren 4K-Videos nun auch das Format 2160p HDR mit 60 Bildern pro Sekunde als Wiedergabeoption angeboten wird. 2160p steht für die Bildschirmformate 4K (4096 × 2160 Pixel) und UHD (3840 × 2160 Pixel). Bislang war in der YouTube-App bei 1440p Schluss.

Die hochauflösende Wiedergabe befindet sich noch im Testbetrieb und steht somit unabhängig vom genutzten Gerät zunächst nur für einen Teil der Nutzer zur Verfügung. Mit einer generellen Verfügbarkeit ist spätestens mit der finalen Freigabe von iOS 14 zu rechnen.

Apple hat im Zusammenhang mit den neuen Betriebssystemen bereits angekündigt, dass ausgewählte YouTube-Videos künftig in 4K abspielen lassen, dabei jedoch vordergründig auf Apple TV geschaut. Auch wird es künftig möglich sein, mit dem iPhone aufgenommene 4K-Videos aus der Fotos-App ohne Qualitätseinbußen per AirPlay an Apple TV zu übertragen.