Sipgate Satellite: Datenpakete und eSIM als In-App-Kauf

Die Pläne des VoIP-Anbieters Sipgate seine Satellite-App, die „App mit eigener Handy-Nummer“, um optionale Datenpakete ergänzen zu wollen, wurden bereits im vergangenen Jahr öffentlich – nun steht der grobe Fahrplan fest.

Ab Sommer 2020 wird Satellite eine eSIM als In-App-Kauf anbieten. Damit wird dann eine eigene Datenverbindung möglich sein, die Satellite zur vollwertigen Mobilfunk-Alternative machen soll.

Zur Erinnerung: Sipgate Satellite bietet iPhone-Nutzern die Möglichkeit, per App bis zu 100 Minuten im Monat kostenlos zu telefonieren – inklusive zugehöriger Mobilrufnummer. Einzige Voraussetzung ist eine bestehende Internetverbindung. Bei Bedarf kann man zum Monatspreis von 4,99 Euro auch unbegrenzt telefonieren.

Wie bisher, kann Satellite allerdings auch weiterhin mit anderen Datenverbindungen genutzt werden.

Viele der 200.000 Satellite Nutzer setzen die App auf Reisen ein, um auch im Ausland kostengünstig telefonieren zu können. Auf diese Zielgruppe will man sich nun verstärkt mit der Datenoption konzentrieren.

Beziehungsweise bald, denn noch ist das Angebot nicht verfügbar. Auch ein konkreter Preis für den In-App-Kauf kann noch nicht genannt werden, da noch nicht feststeht, welches Datenvolumen enthalten sein wird. Pünktlich zur Reisezeit im Sommer 2020 sollen die Konditionen jedoch feststehen.

Satellite-Manager Marcel Mellor erklärt:

Weltweit können dann Nutzer aus der App heraus die Datenverbindung buchen und direkt telefonieren. Der nächsten Schritt wird sein, dass die Datenoption auch innerhalb Deutschlands nutzbar ist. Dafür müssen aber erst noch Verhandlungen mit anderen deutschen Providern geführt werden. […] Wir sind der erste Anbieter aus Deutschland, bei dem die eSIM so unkompliziert gebucht werden kann. Alles was der Nutzer zum Telefonieren braucht, bekommt er jetzt vollständig aus der App. Man kann Satellite also zu Recht als die erste echte Mobilfunk-App bezeichnen.

[…] Die Datenverbindung ist in erster Linie für Telefonie gedacht, aber natürlich kann damit auch normal im Internet gesurft werden. Wir müssen daher noch die richtige Balance aus günstigem Preis und ausreichendem Daten-Volumen finden. Definitiv ist aber, dass es keine Mindestlaufzeit gibt und das Abo jederzeit gekündigt werden kann.