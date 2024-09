Simyo: Neustart für das Mobilfunk-Discounter-Urgestein

Wer erinnert sich noch an Simyo? Richtig. Simyo war einer der ersten Mobilfunk-Discounter in Deutschland, bevor das Unternehmen von der O2-Mutter Telefónica übernommen und deren Kunden 2016 zur O2-Marke Blau überführt wurden. Jetzt will O2 die Marke Simyo wiederbeleben und bietet unter diesem Namen vorrangig Handytarife für Nutzer an, die dafür monatlich weniger als 10 Euro ausgeben wollen.

Genau genommen steckt hinter dem neuen Angebot von Simyo eine Kooperation zwischen O2 und der Mobilezone-Gruppe, die auch für Marken wie „Sparhandy“ verantwortlich ist.

Die fünf von Simyo angebotenen Tarife beinhalten ein Datenvolumen zwischen 5 und 35 Gigabyte und sind sowohl als monatlich kündbare Variante oder mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten erhältlich:

Simyo XS mit 5 GB Datenvolumen für 4,99 Euro.

Simyo S mit 10 GB Datenvolumen für 6,99 Euro.

Simyo M mit 17 GB Datenvolumen für 7,99 Euro.

Simyo L mit 25 GB Datenvolumen für 9,99 Euro.

Simyo XL mit 35 GB Datenvolumen für 14,99 Euro.

Der Unterschied zwischen der monatlich kündbaren Variante und den Verträgen mit 24 Monaten Laufzeit beschränkt sich, soweit wir das überblicken, lediglich darauf, dass bei der monatlich kündbaren Variante ein Bereitstellungspreis von 19,99 Euro anfällt.

Die Simyo-Tarife funken allesamt im Netz von O2 und haben 5G wo verfügbar standardmäßig integriert. Darüber hinaus ist eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Mobilfunknetze und ins Festnetz sowie EU-Roaming enthalten.

Viele Köche – gleicher Brei?

Unterm Strich sorgt das neue Angebot erstmal dafür, dass der ohnehin schon überladene Tarifmarkt noch ein Stück unübersichtlicher wird. Zumal Simyo quasi als Untermarke des O2-Angebots Blau zu sehen ist, die ihrerseits mit fast identischen Angeboten um Mobilfunkkunden werben.

Mit Empfehlungen in Sachen Mobilfunktarif halten wir uns ohnehin zurück. Allem voran spielt hier weiterhin eine große Rolle, welcher Anbieter bei euch zuhause und/oder am Arbeitsplatz die beste Netzabdeckung bietet. Dazu kommen dann auch weitere Faktoren wie beispielsweise die mittlerweile von allen Providern angebotenen Sonderkonditionen für kombinierte Anschlüsse oder auch Familienpakete.