PayPal-App will Apps zur Sendungsverfolgung ersetzen

Die Meldung, dass PayPal seine Bezahlfunktionen direkt um die Möglichkeit zur Sendungsverfolgung erweitern will, hat bereits Ende vergangenen Jahres erstmals die Runde gemacht. Und wie es so ist, hat es nach dem Start in den USA nochmal einige Monate mehr gedauert, bis diese Funktion auch hierzulande verfügbar ist. Inzwischen haben aber auch PayPal-Nutzer in Deutschland die Möglichkeit, den Versandstatus ihrer Pakete direkt über die PayPal-App einzusehen.

Grundsätzlich muss man hierzu wissen, dass es sich nicht um eine Standardfunktion von PayPal handelt, sondern der Bezahldienst lediglich seinen Geschäftspartnern die Möglichkeit bietet, diese Option zu nutzen. Dementsprechend entscheidet jeweils der Händler, bei dem ihr bestellt und mit PayPal bezahlt habt, ob ihr die Möglichkeit zur Sendungsverfolgung über PayPal nutzen könnt, oder euch mit den klassischen Tracking-Optionen begnügen müsst.

Wenn der Händler die Option nutzt und das PayPal-Backend mit der Paketnummer füttert, bekommt ihr Statusänderungen beim Versand per Push-Mitteilung angezeigt und könnt in der PayPal-App zusätzliche Informationen zum Paketstatus einsehen.

PayPal will Apps zur Sendungsverfolgung ersetzen

Für Nutzer von Gmail bietet PayPal als erweiterte Option die Möglichkeit an, sein E-Mail-Konto bei Google mit PayPal zu verknüpfen, um per E-Mail bestätigte Sendungen automatisch zur Paketverfolgung hinzuzufügen.

Hierfür muss man PayPal jedoch die Genehmigung erteilen, seinen Posteingang automatisiert nach E-Mails mit Bestell-, Versand- und Produktdetails zu durchsuchen. Diese Freizügigkeit dürfte trotz aller Beteuerungen von PayPal in Sachen Datenschutz nicht jedermanns Sache sein.

Alternativ zu dieser Automatisierung kann man die PayPal-App auch zur manuellen Eingabe von Sendungsnummern und auf diese Weise als Ersatz für separate Anwendungen zur Sendungsverfolgung verwenden.