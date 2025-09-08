DB Rad+: Bahn-App soll Radweg- Infrastruktur verbessern

Die Deutsche Bahn bietet ihr App-Angebot Rad+ jetzt offiziell deutschlandweit an. Die Anwendung soll Radfahrer dazu animieren, die zurückgelegten Strecken aufzuzeichnen und für die Verkehrsplanung zur Verfügung zu stellen. Als Gegenleistung erhalten Nutzer Prämien wie Online-Rabatte oder einen Kaffee am Bahnhof.

Die Aktion läuft bereits seit fünf Jahren, war bisher jedoch nur in ausgewählten Städten und Regionen verfügbar. Der Bahn zufolge wurden auf diese Weise bereits 35 Millionen Fahrradkilometer gesammelt. Die mit der App erhobenen Daten fließen in Hamburg unter anderem in die Planung und Auswahl von Standorten für Radzählstationen ein. In Berlin setzt die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt die App ein, um die Wirkung neuer Infrastrukturen zu bewerten. Beispielsweise ließen sich durch die Auswertungen von Rad+ erkennen, dass geschützte Radfahrstreifen zu einer spürbaren Zunahme des Radverkehrs auf den jeweiligen Strecken führen.

Städte und Gemeinden können der Bahn zufolge ein spezielles Analysetool verwenden, um detaillierte Einblicke in die gesammelten Daten zu erhalten. Beispielsweise lassen sich darüber Verkehrsströme sowie das Nutzungsverhalten einzelner Straßenabschnitte bis hin zum Abbiegeverhalten an Kreuzungen nachvollziehen. Darauf basierend könne man nicht nur gezielt Verbesserungen planen, sondern auch die Wirksamkeit bereits umgesetzter Maßnahmen beurteilen.

Nutzung ohne Anmeldung möglich

Die Bahn und ihre Kooperationspartner weisen darauf hin, dass die Daten soweit möglich anonymisiert werden und nicht auf eine einzelne Person zurückverfolgt werden können. So würden stets die Daten mehrerer Nutzer zusammengefasst und jede aufgezeichnete Route am Anfang und am Ende um 100 Meter gekürzt. Auch würden ausschließlich Straßensegmente verwendet, die mindestens achtmal als Bestandteil von Routen erfasst wurden.

Die App kann optional mit Benutzerkonto, aber auch vollständig ohne Angabe persönlicher Daten genutzt werden.