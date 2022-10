GeForce NOW bietet jetzt 15 für den Touchscreen optimierte Spiele

Damit ihr die jeweils richtige Version bekommt, ist es wichtig, auf den Eintrag „Mobile Touch Controls“ in der GeForce NOW App zu achten.

Die Ankündigung kam im Zusammenhang mit den wöchentlichen Neuvorstellungen für das Cloud-Gaming-Angebot und die für die Touch-Bedienung optimierten Versionen der Spiele sollen in Kürze über GeForce NOW verfügbar sein. Konkret hat der Anbieter die folgenden Auflistungen diesbezüglich veröffentlicht.

GeForce NOW baut sein Angebot für Nutzer von Mobilgeräten stetig aus und hat nun insgesamt 15 ursprünglich für den PC konzipierte Spiele für die Bedienung per Touchscreen optimiert. Die zuvor schon speziell auch für das Spiel am Smartphone und Tablet angebotenen Titel Fortnite und Genshin Impact wurden um 13 weitere Spiele ergänzt.

Insert

You are going to send email to