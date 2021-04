Signal entlarvt Schwachstellen in den Schnüffel-Tools von Cellebrite

Das israelische Unternehmen Cellebrite schmückt sich mit der fragwürdigen Leistung, finanzkräftigen Geschäftspartnern den Zugriff auf die persönlichen Inhalte von Mobilgeräten zu ermöglichen. Zum Kundenkreis des Anbieters gehören weltweit Ermittlungsbehörden und Diktaturen.

Mit der Ankündigung, über ihre Software auch den Zugriff auf die Inhalte der Messenger-App Signal beispielsweise für Ermittler bereitzustellen, hat Cellebrite den Bogen jedoch überspannt. Der Signal-Gründer Moxie Marlinspike hat daraufhin einen entlarvenden und für Cellebrite ausgesprochen unangenehmen Blog-Beitrag verfasst. Dabei kommt nicht nur zur Sprache, dass die Software-Tools von Cellebrite auf veralteten und unsicheren Komponenten basieren, sondern sich die damit zu Tage geförderten Inhalte auch auf einfache Weise fälschen und somit wertlos machen lassen.

Als Basis für die von Signal veröffentlichte Untersuchung dient eines der eigentlich streng gehüteten Schnüffel-Kits von Cellebrite, das dem Signal-Gründer zufolge „von einem LKW gefallen ist“. Neben einer Vielzahl von Adaptern waren darin auch die aktuellen Windows-Tools von Cellebrite enthalten, die Signal in Folge unter die Lupe genommen hat.

Das Ergebnis der Analyse dürfte für Cellebrite alles andere als erfreulich sein, ganz besonders, weil das Unternehmen gerade dabei ist, seinen Börsengang vorzubereiten. Die Signal-Entwickler sind bei ihrer Untersuchung auf Unmengen veralteter Code-Bausteine gestoßen und haben auf dieser Basis zahlreiche Möglichkeiten gefunden, die Cellebrite-Software zu manipulieren und modifizieren.

Auch mit Blick auf Apple sind die gewonnenen Erkenntnisse interessant. So integriert Cellebrite diverse Software-Bibliotheken des iPhone-Herstellers in seine Werkzeuge, vermutlich ohne die entsprechenden Lizenzen zu besitzen.

Signal verpackt in seinen Artikel auch die konkrete Drohung, das die durch Cellebrite zutage geförderten Chat-Auszüge frei erfunden und somit vollständig nutzlos sein könnten. So könne man jederzeit und auf zufälliger Basis willkürliche Daten in der Speicherstruktur von Signal platzieren, mit deren Hilfe sich die Ausgabe der Cellebrite-Tools verfälschen und damit wertlos machen ließe.