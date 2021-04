Apple Music hat jetzt mehr als 75 Millionen Songs im Angebot

Ein kleines Status-Update zu Apple Music. Apple gibt die Zahl der über seinen Musikdienst verfügbaren Songs jetzt offiziell mit „mehr als 75 Millionen“ an. Bislang war im Zusammenhang mit Apples Musik-Abo noch die Rede von „lediglich“ 70 Millionen Titeln. Die Angaben auf der deutschen Apple-Webseite sollten zeitnah aktualisiert werden.

Weiterhin gehen die Meinungen darüber, welches nun der beste Musikdienst ist, weit auseinander. Meist spielt der persönliche Musikgeschmack bei der Bewertung eine tragende Rolle.

Spotify wird wohl zu recht für sein hervorragendes Empfehlungssystem gelobt. Insbesondere die automatisch erstellten Wiedergabelisten und Mixes zeigen sich hier ausgesprochen treffsicher. Apple kann unserer Erfahrung zufolge in diese Bereich nicht ganz so gut punkten. Der Mitbewerber Deezer erfreut seine Nutzer besonders durch das begleitende Angebot einer reinen Hörbuch-App und Amazon Music macht sich durch attraktive Preise insbesondere für Prime-Abonnenten interessant. Oft vergessen wird dagegen YouTube Music. Der Dienst spielt unseren Erfahrungen zufolge unter den iOS-Nutzern hierzulande eine eher marginale Rolle und tritt meist in Verbindung mit dem Premium-Abo von YouTube in Erscheinung. Die Werbefreiheit des Videodienstes lässt sich nämlich nur in Kombination mit dem Musik-Abo erkaufen.