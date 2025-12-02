Passend zur Jahreszeit
Pflanzenlampe mit App-Anbindung vorübergehend für 20 Euro
Mit Blick auf die dunkle Jahreszeit kommt die Sonderaktion für die LED-Pflanzenlampe von BBSolar genau richtig. Wer seinen Kräutertöpfchen oder sonstigen Pflanzen in den kommenden Wochen etwas mehr Licht spendieren will, kann die Klemmlampe vorübergehend zum halben Preis erwerben. Mit dem Aktionscode 3BO9M2TJ wird der Preis an der Amazon-Kasse auf lediglich 19,99 Euro reduziert. Weitere Infos zum Aktivieren des Rabatts findet ihr am Ende des Artikels.
Die Pflanzenlampe von BBSolar lässt sich mit einer Klammer am Fensterbrett oder auch an einem Regal befestigen. Die beiden LED-Leisten sind jeweils mit 69 einzelnen Leuchtdioden ausgestattet, von denen 94 weiß, 24 rot, 14 blau und sechs „fernrot“ leuchten. Die unterschiedlichen Varianten erlauben es, ein jeweils auf die verschiedenen Wachstumsstadien der Pflanzen optimiertes Farbspektrum darzustellen. Alle LEDs zusammen können eine Gesamthelligkeit von 2.500 Lumen erzeugen. Für optimale Ausleuchtung kann man die Lichtleisten mithilfe ihrer Schwanenhalshalterungen flexibel ausrichten.
App ermöglicht optimierte Lichteinstellungen
Die Lampe lässt sich klassisch über einen ins Kabel integrierten Schalter bedienen. Um die Beleuchtung zu optimieren, muss man allerdings die zugehörige App verwenden. Die Netzwerkverbindung erfolgt dabei über WLAN – ein kostenloses Benutzerkonto wird vorausgesetzt, sodass man die Lampe dann allerdings auch aus der Ferne bedienen kann.
Für Anwender, die sich keine großen Gedanken machen wollen, hält die App eine einfache Auswahl von Pflanzenarten bereit, auf deren Eigenschaften die Beleuchtung dann gesteuert wird. Optional kann man die beiden Lampenseiten aber auch getrennt voneinander ansteuern und die Lichtleistung frei konfigurieren. Dabei lässt sich die automatische Beleuchtung auch an die lokale Zeitzone und an den Aufstellort – am Fenster oder eher in einer dunklen Ecke – anpassen.
Amazon-Rabattcode anwenden
Achtet bei der Verwendung des Rabattcodes darauf, dass ihr diesen an der Amazon-Kasse bei der Auswahl der Zahlungsmittel eingeben und zudem über den Pfeil rechts im Eingabefeld aktivieren müsst. Der reduzierte Kaufpreis wird erst angezeigt, wenn man zudem auch die Verwendung der Zahlungsart erneut bestätigt hat.
Mit ner Klammer ?
Gibt’s nichts mit dem Fuß ?
Klammer ist echt häßlich.
Das ganze Produkt ist doch nur Plaste-Kram. Da sind die 20euro Sonderangebot schon nicht wenig.
Was erwartest du? Oo
Deswegen hab ich mir sowas ähnliches über AliExpress gekauft (ohne App Anbindung) und mit einem ESP32 kombiniert und ist damit komplett in Home Assistant eingebunden und steuerbar (z.B. wenn draußen hell genug ist dann geht die Lampe nicht an). Das was ich bestellt hab ist ein Ring-Licht und schaut auf den Bildern auch aus wie billiges Plastik ist aber in echt ein lackiertes Alu-Druckguss. Da war ich auch überrascht.
Mit Lieferung „ohne Eile“ nochmal 3% abgezogen. DANKE !
In der Produktbeschreibung steht „Es wird empfohlen, den Standardbrowser Ihres Telefons auf Google Chrome umzustellen.“ Geht’s noch?
Skandal!
Für die „Kräuter“ ;-)
Für „mehr“ wirds nicht reichen…
Danke für den Hinweis, habe im Juni schon mal eine gekauft. Hervorragende Qualität. Die meisten anderen Pflanzenlampen bieten keine vernünftige Zeitsteuerung an. Nochmals gekauft und würde sie jederzeit empfehlen.
Klassische Zeitschaltuhr (kennt das noch jemand? Meine Wort-Korrektur am Handy nicht :D) respektive smarte Zwischensteckdose könnten das Problem beheben ;)
Bei mir wird der Code leider nicht genommen. Da steht Fehler beim einlösen dieses Codes. :-(
Nein, die reicht nicht für eure Cannabispflanzen..
Da steht das der Code 14-15 stellen haben muß.
bei mir wird der Code auch nicht genommen