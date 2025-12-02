Pflanzenlampe mit App-Anbindung vorübergehend für 20 Euro

Mit Blick auf die dunkle Jahreszeit kommt die Sonderaktion für die LED-Pflanzenlampe von BBSolar genau richtig. Wer seinen Kräutertöpfchen oder sonstigen Pflanzen in den kommenden Wochen etwas mehr Licht spendieren will, kann die Klemmlampe vorübergehend zum halben Preis erwerben. Mit dem Aktionscode 3BO9M2TJ wird der Preis an der Amazon-Kasse auf lediglich 19,99 Euro reduziert. Weitere Infos zum Aktivieren des Rabatts findet ihr am Ende des Artikels.

Die Pflanzenlampe von BBSolar lässt sich mit einer Klammer am Fensterbrett oder auch an einem Regal befestigen. Die beiden LED-Leisten sind jeweils mit 69 einzelnen Leuchtdioden ausgestattet, von denen 94 weiß, 24 rot, 14 blau und sechs „fernrot“ leuchten. Die unterschiedlichen Varianten erlauben es, ein jeweils auf die verschiedenen Wachstumsstadien der Pflanzen optimiertes Farbspektrum darzustellen. Alle LEDs zusammen können eine Gesamthelligkeit von 2.500 Lumen erzeugen. Für optimale Ausleuchtung kann man die Lichtleisten mithilfe ihrer Schwanenhalshalterungen flexibel ausrichten.

App ermöglicht optimierte Lichteinstellungen

Die Lampe lässt sich klassisch über einen ins Kabel integrierten Schalter bedienen. Um die Beleuchtung zu optimieren, muss man allerdings die zugehörige App verwenden. Die Netzwerkverbindung erfolgt dabei über WLAN – ein kostenloses Benutzerkonto wird vorausgesetzt, sodass man die Lampe dann allerdings auch aus der Ferne bedienen kann.

Für Anwender, die sich keine großen Gedanken machen wollen, hält die App eine einfache Auswahl von Pflanzenarten bereit, auf deren Eigenschaften die Beleuchtung dann gesteuert wird. Optional kann man die beiden Lampenseiten aber auch getrennt voneinander ansteuern und die Lichtleistung frei konfigurieren. Dabei lässt sich die automatische Beleuchtung auch an die lokale Zeitzone und an den Aufstellort – am Fenster oder eher in einer dunklen Ecke – anpassen.

Amazon-Rabattcode anwenden

Achtet bei der Verwendung des Rabattcodes darauf, dass ihr diesen an der Amazon-Kasse bei der Auswahl der Zahlungsmittel eingeben und zudem über den Pfeil rechts im Eingabefeld aktivieren müsst. Der reduzierte Kaufpreis wird erst angezeigt, wenn man zudem auch die Verwendung der Zahlungsart erneut bestätigt hat.