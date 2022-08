Sideways: Safari-Erweiterung umgeht die Ausrichtungssperre

Um euch Apples Ausrichtungssperre nochmal in Erinnerung zu rufen: Die Funktion soll bewirken, dass sich der Bildschirminhalt in bestimmten Situationen nicht automatisch dreht – beispielsweise wie oben bereits angesprochen bei der iPhone-Nutzung im Liegen.

Sideways ist kostenlos und wohl eher ein Spaßprojekt des Entwicklers Zhenyi Tan, der bei uns auch schon mit seinem Web Inspector Erwähnung fand. Die aktuelle Version 1.0 von Sideways ist auch noch ein wenig buggy, und scheint nicht mit allen Webseiten kompatibel. Eine Nachbesserung per Update dürfte somit in Kürze folgen.

