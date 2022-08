Apple rührt die Werbetrommel für seine Abo-Pakete

Apples Abonnentenzahlen sind zuletzt in zwölf Monaten um stolze 23 Prozent gewachsen. Wie das Unternehmen bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen für das dritte Quartal im Geschäftsjahr 2022 berichtete, ist der damit verbundene Produktbereich „Services“ mittlerweile für knapp ein Viertel des Gesamtumsatzes verantwortlich. Der iPhone-Hersteller sieht angesichts dieser Erfolgszahlen aber keinen Grund, sich auf seine Lorbeeren auszuruhen und intensiviert die Werbung um zusätzliche Abo-Verkäufe.

Erstmals will Apple den wirtschaftlichen Erfolg in diesem Bereich nun auch mithilfe von Werbevideos ankurbeln. Ein für die USA produzierter 30-Sekunden-Spot für unterstützt die neue Werbeaussage das Abo-Paket Apple One: „Das Beste von Apple. All in one“. Begleitend dazu hat Apple auch die Webseite zu Apple One überarbeitet und wirbt dort für die verschiedenen darüber erhältlichen Kombinationen der hauseigenen Abonnement-Optionen mit dem Slogan „Das optimale Preis-Begeisterungs-Verhältnis“.

Apples US-Kunden bekommen mehr fürs Geld

Apple gelingt es mithilfe seiner Abo-Pakete ohne Frage, auch den Absatz seiner separat vermutlich weniger nachgefragten kostenpflichtigen Angebote wie etwa Fitness+ anzukurbeln. Doch müssen deutsche Nutzer im großen „Premium“-Paket weiterhin auf die Magazin-Flatrate News+ verzichten. Der daraus resultierende Preisvorteil von 28,95 Euro gegenüber 29,95 Dollar steht übrigens in keinem Verhältnis zu der laut Apple mit dem großen Paket verbundenen Ersparnis: In Deutschland ist Apple One Premium 16 Euro billiger als die enthaltenen Pakete im Einzelkauf, in den USA liegt der Preisvorteil für das große Paket bei satten 25 Dollar.

Die Entscheidung für die Apple-Abos steht und fällt beim Kunden vermutlich mit der Nutzung von Apple Music im Paket mit iCloud+, und das am besten noch im Familienverbund. Muss man hierfür ohnehin schon Geld auf den Tisch legen, nimmt man Apple TV+ und Apple Arcade wohl eher als „kostenlose“ Beigabe mit.