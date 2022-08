Night Sky X unterstützt beim Sternschnuppen-Gucken

An diesem Wochenende erreicht der Perseiden-Meteoritenschauer seinen Höhepunkt und passend dazu bietet das Wetter aktuell ja in ganz Deutschland die besten Voraussetzungen zum Sternegucken. Ihr habt den damit verbundenen Hinweis auf die App Night Sky X vielleicht schon im App Store gesehen, wir schließen uns dieser Empfehlung ohne Einschränkung an. Night Sky X unterstützt nicht nur bei der Suche nach Himmelsereignissen wie den Perseiden, sondern zählt auch allgemein zu den besten Apps in ihrer Kategorie und hat einige überraschende iOS-Spielereien auf Lager.

Fangen wir mit den außergewöhnlichen Funktionen von Night Sky X an. So kann Night Sky X euch auch akustisch bei der Suche nach Himmelsobjekten unterstützen, wenn ihr über Apples AirPods Pro oder AirPods Max verfügt. Die Objekte geben Klangsignale in 3D-Audio ab, die lauter werden, wenn ihr euch ihnen nähert. Ergänzend hilft allerdings auch ein Pfeil bei der Ortung dieser Himmelskörper, die Ohrhörer sind hier ein Gadget, keine Pflicht.

Als weitere exklusive iOS-Funktion unterstützt Night Sky X SharePlay und damit die Möglichkeit, über einen FaceTime-Chat gemeinsam mit anderen Apple-Nutzern in den Himmel zu schauen.

Zu den Standardfunktionen der App zählen ausführliche und detaillierte Himmelsinfos, bei denen gleichermaßen Sterne und Sternbilder, Planeten und Satelliten berücksichtigt werden. Ihr könnt euch sogar benachrichtigen lassen, wenn die wie auf einer Schnur aufgezogenen Starlink-Satelliten über euch am Himmel zu sehen sind. Damit verbunden kann Night Sky X mit vielen Detail- und AR-Ansichten punkten

Night Sky X bietet ergänzend zur App für iPhone und iPad ein Widget für den Home-Screen an. Darüber hinaus sind auch Versionen der App für den Mac, Apple TV und die Apple Watch verfügbar, letztere sogar um eigene Komplikationen und ein Zifferblatt ergänzt.

Die App lässt sich kostenlos laden und in der Basisversion auch ohne Gebühren nutzen. Für den vollen Funktionsumfang wird eine Jahresgebühr von 29,99 Euro oder 5,49 Euro im Monat fällig. Zunächst habt ihr allerdings 30 Tage Zeit, den Premium-Umfang der App kostenlos zu testen – zum Beispiel dieses Wochenende mit den Perseiden.