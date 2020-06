Sicherheitforscher warnen vor betrügerischen VPN-Apps

Die iOS-Apps Beetle VPN, Buckler VPN und Hat VPN Pro werben mit Slogans wie „Super Proxy“ und „Unlimitеd Рrivаcy“, erfüllen diese Versprechen offenbar jedoch nicht. Teure Abo-Gebühren werden dennoch fällig. VPN steht für „Virtuelles privates Netzwerk“. Kurz gesagt bauen dabei zwei Kommunikationsgeräte eine verschlüsselte, direkte Verbindung auf.

Die Sicherheitsforscher von Avast haben die genannten Apps auf der Suche nach sogenannter „Fleeceware“ im App Store für iOS ausgemacht und warnen vor deren Installation. Der Begriff Fleeceware bezeichnet Apps, die vergleichsweise hohe Kosten in Rechnung stellen ohne die versprochene Leistung zu erfüllen. Avast zufolge ist auch davon auszugehen, dass die überdurchschnittlich guten Bewertungen im App Store gefälscht sind. Zudem liegt der Verdacht nahe, dass die Apps trotz gegenteiliger Angaben im App Store alle aus der gleichen Quelle stammen.

Fleeceware-Apps fallen in eine Grauzone. Sie sind nicht per se bösartig, sie verlangen von den Nutzern lediglich absurde Summen für Wochen-, Monats- oder Jahresabonnements für Funktionen, die zu viel niedrigeren Kosten angeboten werden sollten. In diesem Fall kosten die VPN-Services 9,99 US-Dollar pro Woche, während seriöse VPN-Services etwa nur ein Zehntel davon kosten.