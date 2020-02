„Shot on iPhone“: Mit 4K und Weitwinkel durchs „Valley of Fire“

Die Kamerafunktionen stehen weiterhin im Fokus von Apples iPhone-Werbung. Das Unternehmen hat übers Wochenende ein weiteres Video aus der Reihe „Shot on iPhone“ veröffentlicht. Gedreht wurde der zwei Minuten lange Film im US-Nationalpark „Valley of Fire“ in Nevada, nordöstlich von Las Vegas.

Für die Namensgebung zeichnen die roten Sandsteinfelsen verantwortlich, die sich quer über das 141 Quadratkilometer große „Valley of Fire“ erstrecken. Der Einfluss von Wind und Wasser hat die Steine im Laufe der letzten 200 Millionen Jahre teils bizarr geformt.

Apple zufolge wurde das Video mit dem Weitwinkelobjektiv eines iPhone 11 Pro und in 4K-Qualität aufgezeichnet. Vor vier Wochen hat Apple das ebenfalls mit dem iPhone 11 Pro gedrehte letzte „Shot on iPhone“-Video mit dem Titel „Powder“ veröffentlicht.