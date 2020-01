Neue Apple-Videos: Snowboarden in British Columbia und „Beastie Boys“-Trailer

Mit dem Video „Powder: Backcountry Snowboarding at Baldface Lodge“ wirft Apple in der Werbefilmreihe „Shot on iPhone“ neue Kohlen aufs Feuer. Auf zwei Minuten Länge bekommt ihr hier die Snowboard-Profis Red Gerard, Danny Davis, Kimmy Fasani und Ben Ferguson zu sehen.

Aufgenommen wurde das Video mit dem iPhone 11 Pro in den Pulverschnee-Wäldern von British Columbia. Apple hat sich für die Produktion die Unterstützung von Joe Carlino, einem der bekanntesten Videoproduzenten in diesem Bereich gesichert, zusätzliche Unterstützung kam vom Sportartikelausrüster Burton.

Falls ihr jetzt denkt, „das kenn ich doch“: Das Video oben ist in der Tat neu, Apple hat allerdings im Rahmen dieser Produktion entstandenes Material bereits vergangene Woche für seine Slofie-Kampagne genutzt.

Beastie Boys Story – Official Sneak Peek

Und wenn wir schon bei neuen Apple-Videos sind, hängen wir hier auch gleich noch den mit „Official Sneak Peek“ betitelten ersten Trailer zu der für April angekündigten „Beastie Boys Story“ an.