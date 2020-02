Pluto TV: Streaming-App mit verbesserter Übersicht

Das werbefinanzierte Angebot von Pluto TV ist seit rund einem halben Jahr auch in Deutschland auf Apple-Geräten verfügbar. Die zugehörige App kann neben dem iPhone auch auf dem iPad und auf Apple TV genutzt werden. Mit der neu veröffentlichten Version 5.0 wollen die Entwickler mehr Benutzerkomfort bieten.

Das neue Design von Pluto TV für iOS soll das Videoangebot übersichtlicher präsentieren. Pluto TV bietet mittlerweile mehr als 50 Live-Sender und zudem über 1.000 Filme und Serien zum On-Demand-Abruf. Eine neue Kategorisierung sortiert diese Inhalte nun nach Genres.

Eine Favoritenfunktion soll das Auffinden bestimmter Sender erleichtern. Entsprechend markiert, stehen die persönlichen Lieblingssender jetzt jeweils an oberster Stelle in den Senderlisten. Zudem lassen ich einzelne Inhalte auf eine „Watch List“ setzen. Die so markierten Inhalte stehen im On-Demand-Bereich der App dann jederzeit zum direkten Zugriff bereit.

Pluto TV setzt vorrangig auf Spartenkanäle, darunter Pluto TV Movies, Pluto TV Food, KultKrimi, Pluto TV Sitcoms, World Poker Tour sowie mehrere MTV-Angebote. Eine Übersicht der aktuellen Inhalte findet ihr hier.