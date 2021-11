Dazu passend legen wir doch gleich noch das Vorgängervideo aus der „Shot on iPhone 13“-Serie dazu. Hier hatten sich die Filmer Dong Hoon J. and James T. wieder mit dem Thema „Everyday Experiments“ befasst und stellen einige ihrer Lieblings-Filmszenen trickreich und mithilfe der iPhone-Kamera nach.

Mit „A Dozen Eggs“ hat Apple ein neues Video aus der Reihe „Shot on iPhone 13“ veröffentlicht. Der französische Werbefilm- und Musikvideo-Regisseur Michel Gondry beantwortet mit seinem 65-Sekunden-Clip die von Apple gestellte Frage, was passiert, wenn man ein Dutzend Eier nimmt, das iPhone 13 Pro hinzufügt und den erfinderischen Geist des Filmemachers dazu wirft.

Zwei neue Apple-Videos Shot on iPhone 13: „A Dozen Eggs“ und „Hollywood at Home“

