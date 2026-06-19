Shelly-App verwaltet jetzt bis zu fünf Haushalte

Shelly erweitert seine Smart-Control-Plattform um eine Funktion, die sich vor allem an Nutzer mit mehreren Wohnungen oder Häusern richtet. Bis zu fünf getrennte Standorte lassen sich jetzt innerhalb eines einzigen Kontos verwalten. Der Wechsel zwischen dem eigenen Zuhause, einer Ferienwohnung oder dem Haus von Angehörigen ist damit ohne erneute Anmeldung möglich.

Die neue Funktion wird von Shelly als „Home Management“ bezeichnet und steht auch in der Shelly Smart Control-App für das iPhone zur Verfügung. Ein „Home“ muss dabei nicht zwingend ein vollständiges Haus sein. Ebenso lassen sich einzelne Wohnungen, Büros oder voneinander getrennte Bereiche einer Immobilie anlegen.

Bislang mussten Nutzer ihre Geräte entweder gemeinsam innerhalb eines Standorts organisieren, mehrere Konten verwenden oder auf übergeordnete Smart-Home-Plattformen ausweichen. Gerade bei gleich benannten Räumen wie Wohnzimmer, Küche oder Schlafzimmer konnte die bisherige Darstellung schnell unübersichtlich werden.

Bis zu fünf Standorte pro Konto

Für jeden Standort lassen sich ein eigener Name und ein passendes Symbol festlegen. Die zugehörigen Shelly-Geräte, Räume, Gruppen und Szenen bleiben voneinander getrennt. Dadurch soll auf den ersten Blick erkennbar sein, ob gerade das Licht im eigenen Wohnzimmer oder die Heizung in der Ferienwohnung gesteuert wird.

Die Funktion eignet sich auch für Nutzer, die das Smart Home ihrer Eltern oder anderer Angehöriger mitbetreuen. Eine ähnliche standortübergreifende Steuerung bietet seit Ende vergangenen Jahres auch Bosch Smart Home mit seinem Home+-Abonnement. Dort lassen sich allerdings lediglich bis zu drei Installationen in einer App zusammenführen.

Zugriffsrechte lassen sich einzeln vergeben

Shelly erlaubt es zudem, weitere Nutzer per E-Mail-Adresse in einen Standort einzuladen. Dabei kann der Besitzer festlegen, welche Funktionen die jeweilige Person verwenden darf. Möglich ist beispielsweise ein eingeschränkter Zugang, über den Geräte lediglich bedient werden können.

Alternativ lässt sich ein umfangreicherer Zugriff auf Einstellungen, Automationen und Szenen erlauben. Familienmitglieder oder Gäste können dadurch Lampen und Steckdosen schalten, ohne versehentlich wichtige Konfigurationen zu verändern. Für Verwalter oder technisch versierte Angehörige können dagegen weitergehende Rechte vergeben werden.