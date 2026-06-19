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iPhone-App dreht die Zeit zurück

Game Boy Camera trifft iPhone: Fotos wie im Jahr 1998
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Während aktuelle iPhones mit größeren Sensoren, mehreren Objektiven und aufwendiger Bildverarbeitung um die besten Fotos konkurrieren, schlägt die neue App „Epilogue Flashback“ den entgegengesetzten Weg ein. Sie bringt den Look der 1998 veröffentlichten Game Boy Camera auf das iPhone – inklusive 128 × 112 Pixeln, vier Helligkeitsstufen und deutlich sichtbarem Raster.

GameBoy Flashback App Kirby

Besitzer der originalen Game Boy Camera können diese über den GB Operator von Epilogue mit einem USB-C-fähigen iPhone oder iPad verbinden. Die Flashback-App erkennt das Zubehör automatisch und nutzt das Apple-Gerät als Sucher.

Der klassische Look entsteht dabei nicht nur durch einen Filter. Die App liest das Bild direkt vom Mitsubishi-Sensor der alten Kamera aus. Dieser löst mit gerade einmal 128 × 112 Bildpunkten auf, was rund 14 Kilopixeln entspricht. Neben Fotos lassen sich auch Videos mit Ton aufnehmen.

Game-Boy-Look auch ohne Zubehör

Flashback bietet zahlreiche Einstellungen für Verschlusszeit, Belichtung, Schärfe, Dithering und Körnung. Zusätzlich stehen 32 Farbpaletten zur Verfügung, darunter das bekannte Grün des ursprünglichen Game Boy. Die Aufnahmen werden lokal gespeichert und können direkt in die Fotos-App übernommen werden.

GameBoy Flashback App Band

Eine originale Game Boy Camera und der GB Operator sind allerdings nicht zwingend erforderlich. Im Softwaremodus verarbeitet Flashback das Bild der normalen iPhone-Kamera und reduziert es auf die typische Auflösung und Farbdarstellung des Nintendo-Zubehörs.

Die App setzt mindestens iOS oder iPadOS 17.2 voraus. Für den Betrieb mit der echten Game Boy Camera ist zusätzlich ein Gerät mit USB-C-Anschluss erforderlich. Beim iPhone kommen damit die Modelle ab dem iPhone 15 infrage.

Technisch sind die Ergebnisse natürlich jeder modernen Smartphone-Kamera hoffnungslos unterlegen – und genau darin liegt der Reiz. Flashback richtet sich an Retro-Fans, die den grobkörnigen Game-Boy-Look nicht nur imitieren, sondern auf Wunsch tatsächlich mit dem mehr als 25 Jahre alten Sensor aufnehmen möchten.

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Epilogue Flashback
Epilogue Flashback
Entwickler: epilogueco
Preis: Kostenlos
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19. Juni 2026 um 08:33 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    10 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Die s/w Aufnahme hat den Flair eines 9-Nadel Druckers aus den 80ern.
    Wer es aus retrogründen braucht…

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  • Wer braucht so etwas? Was kommt als Nächstes? Eine App, die das Display fast unlesbar in s/w wandelt und alle Eingaben so verzögert, als wenn der Chip vom C64 verbaut ist?! Wieso man eine solche App hier vorstellen muss…

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  • Gibt es da einen Trick?

    Kamera wird bei mir nicht geöffnet und wenn ich Fotos adden will wirft er mich nur in die Galerie statt sie zu importieren.

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  • Meins ist es auch nicht, aber dass so viele hier scheinbar nicht einfach weitermachen können OHNE einen negativen Kommentar zu hinterlassen, macht mich ziemlich fassungslos…

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  • Die Cam für den GB hatte ich damals auch und war so stolz damit zu fotografieren. Was war das für ne geile Zeit :(

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