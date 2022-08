Backbone One – PlayStation Edition: Ein neuer iPhone-Controller

Laut PlayStation soll die PlayStation Edition des Backbone One zunächst ausschließlich in Australien, Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada, Mexiko, Neuseeland, den Niederlanden, Schweden, Spanien, den USA und dem Vereinigten Königreich verfügbar sein – weitere Länder sollen folgen. Wann beziehungsweise ob auch Österreich und die Schweiz berücksichtigt werden, ist aktuell noch unklar.

Zum Verkaufspreis von 119,99 Euro direkt über Backbone zu beziehen, wird der Backbone One – PlayStation Edition mit Testzugängen zu Discord Nitro (3 Monate) und Apple Arcade (1 Monat) – der Zugriff auf zwei Monate Stadia Pro und einen Monat Xbox Game Pass (1 Monat) ist ausschließlich der in weiß und schwarz erhältlichen Standard-Version vorbehalten .

Doch natürlich wird sich der Backbone One auch in Kombination mit anderen Spielen und Spiele-Streaming-Diensten einsetzen lassen, die für das iPhone verfügbar sind.

Im offiziellen PlayStation-Blog angekündigt , wird sich mit dem „Backbone One – PlayStation Edition“ demnächst ein offiziell von Sony lizenzierter iPhone-Controller am Markt breit machen, der sich optisch vom DualSense Wireless-Controller inspirieren lässt und den Kontakt zu Apples Smartphone per Lightning-Stecker aufnimmt.

