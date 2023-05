Shazam kann Klassik: Bis zu 3 Monate Apple Music kostenlos

In diesem Zusammenhang gibt es auch wieder die Möglichkeit, sich bis zu drei kostenlose Probemonate Apple Music zu sichern. Klickt dazu einfach auf das entsprechende Angebot auf der Shazam-Sonderseite oder versucht es direkt über diesen Link . Ihr müsst den angezeigten QR-Code mit dem iPhone scannen und könnt den Gutschein anschließend aktivieren. Das funktioniert soweit wir das bislang beurteilen können auch dann, wenn ihr Apple Music oder ein entsprechendes Probeabo bereits in der Vergangenheit genutzt habt. Hier verkürzt sich lediglich der kostenlose Zeitraum auf dann zwei Monate.

Apples Musikerkennungs-App Shazam präsentiert sich in der neuesten App-Version 15.33 mit einer erweiterten Integration der noch recht jungen Klassik-App Apple Music Classical . Erkannte und im Repertoire von Apple Music Classical vorhandene Titel sind standardmäßig zwar weiterhin mit der regulären Apple-Music-App verlinkt, lassen sich jedoch alternativ auch direkt in Apple Music Classical öffnen.

