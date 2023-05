Apple Music Classical: Möglichkeit zur Offline-Nutzung und weitere Anleitungen

Im Zusammenhang mit den neu veröffentlichten Hilfedokumenten rund um Apple Music Classical geht Apple auch auf die Möglichkeit ein, ausgewählte Alben im Format „24-Bit HiRes Lossless“ oder in 3D-Audio zu hören . Die gewünschte Audioqualität lässt sich über die iOS-Einstellungen wählen. Interessanterweise verweist Apple in diesem Zusammenhang auch auf die Möglichkeit zur Klangverbesserung durch Equalizer-Einstellungen wie „Klassisch“, „Piano“ oder „Sprachanhebung“ – eine Option, die uns der Hersteller im Zusammenhang mit dem HomePod seit Jahren konsequent verweigert.

Im Detail beschreibt Apple die mit diesem Workaround verbundenen Schritte in einem Hilfedokument mit dem Titel „ Auf dem iPhone Musik aus deiner Apple Music Classical-Mediathek laden “. Zusammengefasst funktioniert das Ganze so, dass ihr die gewünschten Inhalte über Apple Music Classical zu eurer Musikmediathek hinzufügt , um sie dann über die gewöhnliche Apple-Music-App für die Offline-Nutzung zu laden.

