Shazam bringt exklusive Ariana-Grande-Sticker aufs iPhone

Shazam hat erstmals ein exklusives Stickerpaket zu einem einzelnen Künstler veröffentlicht. Die neue Sammlung begleitet den heutigen Start von Ariana Grandes Album „petal“ und greift dessen Gestaltung auf. Die Sticker stehen weltweit auf dem iPhone und iPad zur Verfügung.

Voraussetzung ist die aktuelle Shazam-Version 26.14.1. Das Paket lässt sich über zwei Wege freischalten: Wer mit der App einen beliebigen Song von Ariana Grande erkennt, erhält im Ergebnisfenster einen entsprechenden Hinweis. Alternativ kann die Sammlung direkt in Apples Nachrichten-App aufgerufen werden.

Zwei Wege führen zum Stickerpaket

Dazu öffnet man eine Unterhaltung, tippt unten links auf das Pluszeichen und wählt anschließend „Sticker“ sowie „Shazam“ aus. Dort sollte das Ariana-Grande-Paket zur Installation angeboten werden.

Die Motive sind anschließend nicht auf Nachrichten beschränkt. Sie lassen sich auch in FaceTime und grundsätzlich in allen Anwendungen verwenden, die Zugriff auf Apples Emoji- und Sticker-Tastatur bieten.

Apple präsentiert die Sammlung als Erweiterung der Musikerkennung um ein interaktives Fanangebot. Shazam wurde zuletzt auch an anderer Stelle ausgebaut. So synchronisiert die App erkannte Titel inzwischen zuverlässiger mit Apple Music und Spotify.

Weitere Apple-Music-Aktionen angekündigt

Parallel bewirbt Apple das neue Album „petal“ auf Apple Music. Dort steht auch eine begleitende Radiosendung bereit, in der Ariana Grande und ausgewählte Fans über die Veröffentlichung sprechen. Weitere Aktionen sollen in den kommenden Tagen folgen.

Nach Angaben von Apple wurde der Titel „hate that I made you love me“ inzwischen mehr als eine Million Mal mit Shazam erkannt. Der Song hielt sich über 50 Tage in den Pop-Top-10 des Musikerkennungsdienstes und erreichte Charts in 53 Ländern und Regionen.

Ob künftig weitere Künstler eigene Stickerpakete über Shazam erhalten, hat Apple noch nicht konkret angekündigt. Die Bezeichnung als erstes exklusives Künstlerpaket legt jedoch nahe, dass die Ariana-Grande-Sammlung kein einmaliges Experiment bleiben muss.