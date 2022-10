Telekom: Preiserhöhung für die DayFlat unlimited

Grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, in wieweit Angebote wie die DayFlat unlimited in der heutigen Zeit überhaupt noch Zuspruch finden. Durch den massiven Anstieg des in den Standardtarifen enthaltenen Datenvolumens dürfte die Nachfrage nach derartigen Zusatzoptionen merklich gesunken sein. Die Werbung der Telekom für das Angebot zielt darauf ab, dass man die Zusatzoption insbesondere dann hinzubucht, wenn man wissentlich einen Tag mit besonders hohem Datenaufkommen auf sich zukommen sieht.

Die letzte Preiserhöhung hat die 24-Stunden-Flatrate der Telekom vor drei Jahren gesehen, damals wurde der Preis für 24 Stunden unbegrenzte Datennutzung ebenfalls um einen Euro auf die seither gültigen 5,95 Euro erhöht. Als Mehrwert gab es damals aber auch die Nutzungsmöglichkeit in der sogenannten Ländergruppe 1 mit – zuvor war das Datenpaket der Telekom ausschließlich in Deutschland nutzbar.

Insert

You are going to send email to