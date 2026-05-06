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Digitale Abfertigung

Per Smartphone zum Gate: Digitaler Check-in an Flughäfen geplant
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13 Kommentare 13

Die Bundesregierung will die Abfertigung an deutschen Flughäfen stärker digitalisieren. Wie ZDFheute berichtet, hat das Kabinett einen Gesetzentwurf zur digitalen Fluggastabfertigung beschlossen. Die Änderungen könnten bereits zur Sommerreisezeit greifen, müssen aber noch das weitere Verfahren durchlaufen.

Für Reisende soll der Ablauf stärker über das Smartphone laufen. Statt mehrfach Reisepass, Personalausweis oder Bordkarte vorzuzeigen, könnten Passagiere ihre Identität digital hinterlegen. Vorgesehen ist ein Online-Check-in, bei dem freiwillig auch biometrische Merkmale wie das Passbild genutzt werden.

Flughafen Schlangen Digitale Ausweise

Mit den digitalen Check-Ins sollen Warteschlangen deutlich reduziert werden.

Freiwillige Gesichtserkennung am Flughafen

Am Flughafen soll die Person dann automatisiert erkannt werden, etwa an der Gepäckabgabe, an der Sicherheitskontrolle oder beim Boarding. Das soll Wartezeiten verkürzen und sicherstellen, dass die eingecheckte Person auch tatsächlich die reisende Person ist.

Wichtig bleibt: Die Nutzung soll freiwillig sein. Die klassische Abfertigung mit physischen Dokumenten soll weiterhin möglich bleiben. Wer seine biometrischen Daten nicht hinterlegen möchte, soll auch künftig mit Ausweis oder Reisepass reisen können. Gerade in der Einführungsphase dürfte zudem entscheidend sein, wie zuverlässig die Systeme arbeiten und wie gut Flughäfen, Airlines und Behörden ihre Abläufe aufeinander abstimmen.

Für iPhone-Nutzer passt der Vorstoß in eine größere Entwicklung. Erst kürzlich hatten wir darüber berichtet, dass der Personalausweis ab Januar 2027 digital auf dem iPhone verfügbar werden soll. Die geplante EUDI-Wallet soll Ausweise, Führerschein und weitere Dokumente auf dem Smartphone bündeln.

Noch ist offen, wie eng die Flughafen-Abfertigung mit solchen Ausweislösungen zusammenspielen wird. Denkbar wäre zunächst auch ein paralleler Ansatz, bei dem Airline-Apps, behördliche Prüfprozesse und digitale Ausweise erst nach und nach zusammenwachsen. Klar ist aber: Nach Bordkarte, Wallet-Ticket und Airline-App rückt nun auch die Identitätsprüfung stärker aufs Smartphone.

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06. Mai 2026 um 19:40 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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    13 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Datenschutzübertreiber in 3, 2, 1….
    Popcorn ist schon bereit

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  • Datenschutzbedenken hin oder her. Es war in China so praktisch, dass man alles mit seinem Reisepass verknüpft hatte (Eintrittskarten etc.). Würde ich mir in ähnlicher Form auch hier wünschen.

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  • Wir sind kein Entwicklungsland! Den meisten Mist, der gerade überall in der Welt wieder aufkeimt, haben wir in Deutschland schon längst durch. Auch mit der völligen Abwesenheit jeglicher Freiheitsrechte kennen wir uns eigentlich perfekt aus. Was hier als „Fortschritt“ bejubelt wird, mag vordergründig als Erleichterung daher kommen, letztlich aber immer für einen -oft hohen- Preis.
    Ich wäre gern bereit, all die vermeintlich bequemen „Neuerungen“ zu akzeptieren. Dazu bräuchte ich aber die Zuversicht, der „Anbieter“ handele fair, uneigennützig und transparent! Habt ihr dieses Gefühl?

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  • Ich hab jetzt nicht das Gefühl dass ich beim fliegen oft meinen Ausweis zeigen muss. Von gar nicht bis 2x find ich jetzt nicht oft. Die boardkarte ist eh digital. Also ich versteh den Aufruhr jetzt nicht

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  • Das schlimme ist, erstmal Angst das es schlimmer wird…

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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