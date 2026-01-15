Auto-Ladegerät mit Aufrollkabel: Mehr Leistung für weniger Geld

Der Anbieter Joyroom bietet erneut ein Ladegerät für die Autosteckdose zum Preis von nur 4,67 Euro an. Diesmal muss man nicht einmal einen Aktionscode oder dergleichen eingeben, um den Sonderpreis zu erhalten. Im Rahmen einer zeitlich befristeten Aktion werden bei Amazon beim Kaufabschluss automatisch 50 Prozent vom zuvor angezeigten Preis abgezogen.

Interessant ist auch, dass sich die verschiedenen Chargen dieser Ladegeräte technisch voneinander unterscheiden. Bei dem momentan zum Sonderpreis erhältlichen Modell handelt es sich laut Hersteller um eine mit besseren Leistungsdaten ausgestattete 2026er-Version.

Zuletzt hatte es dieser Adapter auf eine maximale Gesamtleistung von 57 Watt gebracht. Mit der neuen Version können nun insgesamt bis zu 72 Watt an Ladeleistung ausgegeben werden. Von dem Plus an Leistung profitiert der mit einem ausziehbaren Kabel versehene Haupt-USB-C-Anschluss, über den jetzt bis zu 45 Watt statt zuvor maximal 30 Watt abgegeben werden können. Über die zusätzlich vorhandene USB-C-Buchse lassen sich bis zu 15 Watt Ladestrom beziehen. Der darüber hinaus verfügbare USB-A-Anschluss kann maximal 12 Watt Leistung an verbundene Geräte liefern.

Der Hersteller bewirbt den Adapter als das derzeit kleinste Autoladegerät mit ausziehbarem USB-C-Kabel. Als Abmessungen werden 13 × 4,5 × 2,25 Zentimeter genannt. Das integrierte Ladekabel lässt sich auf bis zu 80 Zentimeter ausziehen, bleibt in jeder gewünschten Länge arretiert und rollt sich bei erneutem kurzem Ziehen automatisch wieder auf. Ein Gelenk zwischen dem Ladegerät selbst und dem Stecker für die Autosteckdose sorgt dafür, dass man die Position der Ausgänge im Auto bestmöglich anpassen kann.

Upgrades auch für andere Modelle

Joyroom ist nicht der einzige Anbieter, der eine neue Version eines solchen Geräts mit verbesserten Leistungsdaten veröffentlicht hat. Das mit 12,34 Euro teurere, aber dafür neben einem USB-C-Kabel zusätzlich mit einem Lightning-Ladestecker ausgestattete Autoladegerät von Lisen bringt es laut der Beschreibung bei Amazon jetzt auf 84 statt zuvor noch 75 Watt Gesamtleistung.