Series 6 unterm Messer: Mehr Akku, neues Innen-Arrangement

Die Reparaturservice-Experten von iFixit haben sich zum Verkaufsstart der Apple Watch Series 6 ein Modell der 44mm großen Computeruhr in Deutschland besorgt und dieses mit dem Vorgänger von 2019 verglichen.

Von den großen Punkten abgesehen – etwa dem neuen Blutsauerstoff-Sensor oder dem Verzicht auf die Druck-Sensorik für die im diesjährigen Modell entfernte Force-Touch-Erkennung – sind den Schraubern dabei zahlreiche Kleinigkeiten aufgefallen, in den sich die Apple Watch Series 5 und die Apple Watch Series 6 voneinander unterscheiden.

So verfügt das neue Modell über ein neues Innen-Arrangement, das dafür sorgt, dass sich die Uhr nun wie ein Buch aufklappen lässt und nicht mehr vertikal geöffnet werden muss.

Mehr Akku als die Series 5, weniger als die Series 3

Der Integrierte Akku verfügt im 44mm-Modell nun über 1,17 Wattstunden, was zwar üppiger als bei der Apple Watch Series 5 ausfällt, aber immer noch unter der Apple Watch Series 3 liegt, die damals mit 1,3 Wattstunden antrat.

Unterm Strich freut sich die Apple Watch Series 6 über 3,5% (beim 44mm-Modell) bzw. 8,5% (beim 40mm-Modell) mehr Akku als ihr direkter Vorgänger. Das neue Akku-Design, bei dem Apple den Stromspender in eine Metallhülle verpackt hat, bleibt jedoch weiterhin dem kleinen Modell der Apple Watch vorbehalten. Die große 44mm-Uhr setzt weiter auf einen Akku im Kunststoff-Kleid.

Die Taptic Engine der Series 6 ist leicht größer als die des Vorgängers, dafür wurde die Gehäusegröße, verglichen mit dem Vorjahr, leicht geschrumpft. Bedingt durch den Wegfall der Druck-Sensorik ist die Apple Watch Series 6 nur noch 10,4mm tief – die Apple Watch Series 5 kam bei ihrer Musterung auf eine Gehäusetiefe von 10,74mm.

Was ihre Reparaturfreundlichkeit angeht, liegt die neue Series 6 aber weiterhin auf dem Niveau des Vorgängers. Zwar hat Apple in diesem Jahr auf zwei fragile Flex-Kabel verzichtet, die Schrauben sind aber weiterhin schwer zu entfernen und die Uhr vergleichsweise schwer zu reparieren. Entsprechend benotet iFixit die Reparaturfreundlichkeit mit 6 von 10 Punkte – also genau so wie die Series 5.