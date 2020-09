MagentaEINS Plus: Festnetz und Mobil ohne Laufzeit und Drossel

Die Telekom hat heute ihr neues Tarifangebot MagentaEINS Plus vorgestellt, das Festnetz und Mobilfunk in einem Vertrag bündelt und dabei sowohl auf eine Mindestvertragslaufzeit verzichtet als auch deutschlandweit unbegrenztes Datenvolumen beinhaltet.

MagentaEINS Plus mit deutschlandweit unbegrenztem Highspeed-Volumen zuhause und mobil inklusive 5G, Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming inklusive der Schweiz und 1 GB zum Surfen außerhalb der EU gibt es in zwei Tarifen:

MagentaEINS Plus S mit bis zu 100 MBit/s im Download und bis zu 40 Mbit/s im Upload, für 80 Euro monatlich, ohne Mindestvertragslaufzeit.

MagentaEINS Plus M bietet bis zu 250 MBit/s im Download und bis zu 40 MBit/s im Upload, für 90 Euro monatlich, ohne Mindestvertragslaufzeit.

Der neue Tarif ist ab heute ausschließlich online für ausgewählte Bestands- und Neukunden buchbar. Das Angebot wird mit Kundenfeedback stetig weiterentwickelt und zukünftig für immer mehr Kunden zur Verfügung stehen. Weitere Vertriebswege wie Telekom-Shops und Handel werden schrittweise zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Der Community-Vorteil ist kostenlos für bis zu vier Community Cards und vier Data Cards aktivierbar. Die maximale Geschwindigkeit der Community entspricht dem jeweiligen MagentaEINS Plus Tarif. Neben dem deutschlandweit unbegrenzten Highspeed-Volumen sind 1 GB Datenvolumen Basiskonnektivität außerhalb der EU enthalten.

Die Community Card beinhaltet für 25 Euro monatlich eine Telefonie-Flatrate für zuhause und unterwegs, mit 5 GB Highspeed-Datenvolumen inklusive 5G sowie EU-Roaming inklusive der Schweiz.

Die Data Card für monatliche 10 Euro beinhaltet 5 GB mobiles Highspeed-Datenvolumen inklusive 5G für die Nutzung auf Tablet oder Laptop.

Die Connect Card für IOT-Anwendungen wie Smart Watches kostet 5 Euro im Monat.

Der Teens-Vorteil ist kostenlos aktivierbar für Nutzer unter 18 Jahren. Die Community Card mit Teens-Vorteil kostet statt monatlich 25 Euro nur 10 Euro. Der Teens-Vorteil ist bei Bedarf auch mit dem Community-Vorteil kombinierbar.

MagentaEINS Plus M: Das Kleingedruckte

Preise

Monatlicher Grundpreis 90 €

Einmaliger Bereitstellungspreis 70 € – 0 € statt 70 € bei Buchung bis 31.01.2021.

Mindestlaufzeit

Keine – mit einer Frist von einem Monat kündbar

Kommunikation (Mobilfunk)

Telefonie-Flat in alle dt. Netze

SMS-Flat in alle dt. Netze

Internet-Nutzung (Mobilfunk)

Unbegrenztes Datenvolumen in Deutschland

5G

Geschwindigkeit im Download max. 250 MBit/s

Geschwindigkeit im Upload max. 40 MBit/s

EU-Roaming inkl. Schweiz

Datennutzung innerhalb der EU mtl. 54 GB

Weltweite Daten außerhalb der EU mtl. 1 GB

Internet-Telefonie (VoIP)

Internet-Nutzung (Festnetz)

Unbegrenzte Daten

Geschwindigkeit im Download max. 250 MBit/s

Geschwindigkeit im Upload max. 40 MBit/s

Inklusivleistungen

HotSpot Flat

Community