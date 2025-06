Sensible Bildinhalte: Pixeldrop hilft beim Verpixeln

Mit der iOS-App Pixeldrop lassen sich sensible Informationen in Fotos und Screenshots vor dem Teilen gezielt unkenntlich machen. Die Anwendung richtet sich an Nutzer, die etwa private Daten aus Bildschirmfotos entfernen oder Gesichter auf Bildern anonymisieren möchten. Der Fokus liegt dabei auf einer einfachen Bedienung, kombiniert mit lokaler Datenverarbeitung direkt auf dem Gerät.

Erkennt Gesichter und Texte

Eine zentrale Funktion der App ist die automatische Erkennung von Gesichtern und Textstellen. Diese basiert auf maschinellem Lernen, wird aber vollständig offline ausgeführt. Die Bilddaten verlassen das iPhone oder iPad nicht. Nutzer können die vorgeschlagenen Stellen per Fingertipp zur Bearbeitung auswählen oder eigene Bereiche direkt auf dem Bildschirm einzeichnen.

Zur Auswahl stehen zwei Varianten: eine klassische Schwärzung und eine verpixelte Darstellung, bei der sich der Grad der Unschärfe individuell anpassen lässt. Damit lässt sich der gewünschte Grad der Anonymisierung situationsabhängig steuern – etwa wenn nur ein Teil eines Textes unlesbar gemacht werden soll.

Schwärzt und verpixelt

Nach der Bearbeitung können die Fotos gespeichert oder direkt aus der App heraus geteilt werden. Das Originalformat bleibt erhalten. Einschränkungen hinsichtlich Dateityp oder Auflösung gibt es nicht.

Pixeldrop setzt iOS 15.1 oder neuer voraus und ist sowohl für iPhone als auch iPad optimiert. Die App steht kostenlos im App Store zur Verfügung und belegt rund 100 Megabyte Speicherplatz. Entwickler Wojtek Witkowski verzichtet auf Werbung, In-App-Käufe und Abo-Modelle.

Apple bietet eigene Lösung ab iOS 18.4

Auch Apple selbst bietet eine Möglichkeit zur Bildbearbeitung an, bei der Gesichter verpixelt werden können. Die neue Funktion „Identitätsschutz“ ist Teil der Foto-App, allerdings nur auf Geräten mit Apple-Intelligence-Unterstützung verfügbar, setzt also mindestens ein iPhone 15 Pro voraus.

In der Fotos-App lassen sich Gesichter mit wenigen Gesten markieren, etwa durch Kreisbewegung oder Streichen. Die Funktion erkennt das gewählte Objekt und verpixelt es automatisch