Seit gestern im Testbetrieb: Das ist neu in iOS 15.5

Über eine der Neuerungen konnten wir bereits berichten : Die von Apple schon länger für dieses Jahr angekündigte Musik-Streaming-Applikation für Klassik-Liebhaber „Apple Classical“ (oder zu Deutsch „Apple Klassik“) taucht erstmals in den Tiefen des Betriebssystems auf. Apple hat hier Textpassagen wie „In Apple Klassik öffnen“ vorbereitet, die in der Musik-App des iPhones zum Einsatz kommen sollen.

Apple hat den Dienstagabend genutzt, um eine Handvoll noch unerledigter Aufgaben zu erledigen. Zum einen wurden gestern erstmals die Termine der diesjährigen WWDC-Entwickler-Konferenz kommuniziert , auf der Apple traditionell die jeweils neuen Betriebssysteme für iPhone, iPad und Mac präsentiert – in diesem Jahr also macOS 13, iOS 16 und iPadOS 16.

