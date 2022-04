Für junge Eltern: Apple Fitness+ mit neuen Workouts

Apple Fitness+ wird in Deutschland für 9,99 Euro pro Monat angeboten und setzt eine Apple Watch zur Teilnahme an den Bildschirmen von Apple TV, iPad oder iPhone voraus. Zudem ist Apple Fitness+ zusammen mit Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, und 2TB iCloud+ in Apple One Premium enthalten.

Wie bei allen Apple Fitness+-Inhalten werden auch die neuen Workouts in verschiedenen Varianten angeboten. Diesmal unterscheidet Apple allerdings nicht nach persönlichem Fitnesslevel sondern gibt an die Workouts auf die jeweiligen Entbindungsarten zugeschnitten zu haben.

Neben einer kompatiblen Apple Watch werden zur Teilnahme mittelschwere Hanteln empfohlen, wer will kann an den neuen Workouts jedoch auch ohne zusätzlich Gewichte teilnehmen und ausschließlich auf das eigene Körpergewicht setzen.

Apples Fitness-Video-Dienst, das Anfang November 2021 auch in Deutschland eingeführte Sport-Abonnement Apple Fitness+, hat seinen Leistungsumfang um neue Workouts erweitert die speziell auf junge Mütter abzielen und dabei helfen wollen nach der Geburt wieder in Form zu kommen.

