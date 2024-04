Seeing AI: Sprechende Kamera-App für Blinde wird weiter ausgebaut

Microsoft hat ein bedeutendes Update für seine iPhone-Applikation Seeing AI veröffentlicht. Die Anwendung, die sich gezielt an blinde und sehbehinderte Menschen richtet, wurde mit der Version 5.3 weiter verbessert und lässt sich erstmals auch trainieren, um so zur Erkennung persönlicher Objekte genutzt werden zu können.

Seeing AI dient grundsätzlich als sprechende Kamera und hilft Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen, ihre Umwelt akustisch wahrzunehmen. Die App versteht sich dabei auf zehn verschiedene Einsatzgebiete. So ist Seeing AI in der LageDokumente zu erkennen und diese vorzulesen, kann Farben identifizieren, Handschriften und gedruckte Texte vorlesen, über aktuelle Lichtverhältnisse informieren, Produkte über Barcodes erkennen, Szenen beschreiben, über Bargeldmengen informieren und Personenmerkmale versprachlichen. Sogar das Erkunden unbekannter Räume mittels LiDAR und Audioausgabe ist möglich. ifun.de berichtete:

Jetzt mit „Meine Dinge suchen“

Das jetzt verfügbare Update auf Version 5.3 führt mehrere neue Funktionen ein. Eine davon ist „Meine Dinge suchen“, die es Nutzern ermöglicht, persönliche Gegenstände mit Hilfe der App wiederzufinden. Anwender bringen der App dafür bei, welche Dinge von der Objekterkennung erfasst werden sollen.

Zusätzlich erlaubt die Neuerung „Fragen zu Fotos stellen“, den Nutzern detaillierte Fragen zu Bildern zu stellen, die im „Szene“-Kanal oder in der Fotogalerie vorhanden sind. Das Feature unterstützt derzeit allerdings ausschließlich die englische Sprache.

Eine weitere Verbesserung betrifft die Bildbeschreibungen, die jetzt noch detaillierter ausfallen und die Namen identifizierter Personen einschließen. Diese Funktionen sind nun in allen 19 Sprachen verfügbar, in denen „Seeing AI“ angeboten wird.

Die Handschrifterkennung unterstützt jetzt auch Japanisch und Koreanisch, und eine neue Dokumentausrichtungshilfe erleichtert es, gescannte Seiten korrekt zu organisieren.

Interessierte Nutzer können alle Funktionen der App ohne Registrierung, ohne Bezahlung und ohne die Angabe persönlicher Daten einsetzen.