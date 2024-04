ARD Audiothek: Opern für ältere, neue Digitalangebote für jüngere Hörer

Um das eigene Publikum vermehrt vor allem über die digitalen Ausspielwege wie die ARD Audiothek ansprechen zu können, wollen die Sendeanstalten der ARD zukünftig noch intensiver zusammenarbeiten. In einem ersten Schritt planen die Öffentlich-Rechtlichen dafür gemeinsame Sendestrecken.

Gemeinsame Sendestrecken für Info und Kultur

Ab dem 20. April wollen die Informations- und Kulturwellen der ARD ihre Zusammenarbeit vertiefen und nicht nur ein gemeinsamen Opernabend einführen, sondern in den Informationswellen auch ein gemeinsames Abendprogramm anbieten, das ab dem 29. April ausgestrahlt werden soll.

Ziel dieser Neuerungen ist es, Ressourcen effizienter zu nutzen und somit Kapazitäten für die Entwicklung digitaler Angebote zu schaffen, die insbesondere jüngere Zielgruppen ansprechen sollen.

Die regionalen Programmangebote bleiben zu den Hauptnutzungszeiten des Radios erhalten, während die neuen abendlichen Informations- und Kulturangebote bestehende Kooperationen wie die ARD Infonacht und das ARD Nachtkonzert ergänzen sollen.

Ressourcen für Digitalausbau schaffen

Das neue Abendprogramm der Informationswellen startet mit einem breiten Spektrum an Formaten. Von Montag bis Donnerstag werden Diskussionsrunden und aktuelle Nachrichtenüberblicke geboten, während am Wochenende der Sport im Fokus steht. Die „Sportschau live – Der ARD-Sportabend“ berichtet ausführlich über Fußball und anderen Spitzensport. Zusätzlich gibt es Kooperationen für spezielle Berichterstattungen an Wochenenden und Feiertagen sowie das Format „Stadt Land Mensch – Die Deutschlandreportage“, das seit Februar läuft und aus verschiedenen Teilen Deutschlands berichtet.

Mit „ARD Oper“ startet zudem ein wöchentliches Opernprogramm, an dem sich acht Häuser der ARD beteiligen. Das Angebot reicht von Ausstrahlungen ausgewählter Produktionen bis hin zu Live-Übertragungen aus bekannten Opernhäusern weltweit.

Welchen Ausbau die digital nutzbaren Angebote für jüngere Zielgruppen dadurch erfahren werden, bleibt aktuell noch unklar.