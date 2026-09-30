Apple und Kinderärzte geben Tipps
Sechs Schritte für Eltern: Apple erklärt den Umgang mit Bildschirmzeit
Apple hat gemeinsam mit der American Academy of Pediatrics einen neuen Leitfaden für Familien veröffentlicht. Unter dem Titel „Building Healthy Digital Habits“ sollen Eltern dabei unterstützt werden, den Umgang ihrer Kinder mit iPhone, iPad und anderen Apple-Geräten sinnvoll zu gestalten. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur die reine Bildschirmzeit, sondern auch deren Verhältnis zu Schlaf, Bewegung, Schule sowie Zeit mit Freunden und Familie.
Sechs Schritte statt pauschaler Zeitgrenze
Der Leitfaden gliedert das Thema in sechs Schritte. Apple und die Kinderärzte empfehlen zunächst, mit Kindern über Bildschirmzeit und die Gründe für mögliche Einschränkungen zu sprechen. Anschließend geht es um das Einrichten eines Kinderaccounts, passende Sicherheitsregeln für Apps und Webseiten sowie feste Zeiten für die Gerätenutzung.
Eltern können zudem festlegen, mit welchen Personen ihre Kinder über Telefon, Nachrichten und FaceTime kommunizieren dürfen. Apples Kommunikationssicherheit soll gleichzeitig verhindern, dass Minderjährige ungeeignete Bilder oder Videos ansehen oder teilen. Der letzte Schritt sieht vor, die festgelegten Regeln regelmäßig zu überprüfen und mit zunehmendem Alter anzupassen.
Interessant ist dabei auch, dass der Leitfaden keine einzelne Bildschirmzeit als allgemeingültiges Ziel vorgibt. Entscheidend seien unter anderem Alter, Nutzungssituation und ein ausgewogener Alltag. Das passt auch zu einer kürzlich von uns aufgegriffenen Langzeitstudie, die darauf hindeutet, dass bei der Mediennutzung von Kindern nicht ausschließlich die Gesamtdauer relevant ist.
iOS 27 liefert die passenden Werkzeuge
Technisch greift Apple dabei vor allem auf die mit iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 erweiterten Kinderschutzfunktionen zurück. Bildschirmzeit bietet inzwischen sogenannte Nutzungszeiten für Kategorien wie soziale Netzwerke, Spiele und Unterhaltung sowie unterschiedliche Zeitpläne für verschiedene Tageszeiten.
Hinzu kommen die „Surfanfrage“ für bislang nicht freigegebene Webseiten, Kaufanfragen für Apps und erweiterte Schutzfunktionen bei der Kommunikation. Einen Überblick über diese und weitere Neuerungen von iOS 27 hatten wir hier zusammengestellt.
Wer die neuen Bildschirmzeit-Funktionen innerhalb der Familienfreigabe verwenden möchte, muss allerdings alle beteiligten Geräte aktualisieren. Apple setzt dafür mindestens iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 beziehungsweise visionOS 27 voraus.
Ist halt aktuell noch ein Glücksspiel, ob man die Migration auf das „neue“ ScreenTime überhaupt angezeigt bekommt, oder nicht. Ich sehe davon gar nichts, obwohl alle Geräte der ganzen Familie auf xOS 27 sind. Ich sehe allerdings nicht einmal die Liste der Familiengeräte, das ist für mich alles noch wie vor xOS 27. Aber das ist ein Problem, das von Apple bereits acknowledged wurde.
Wo sollte das Upgrade erscheinen? Haben alle bis auf eines auf iOS27
Bei mir genauso. Alle Geräte aktualisiert und es hat sich nichts an der Familienfreigabe geändert. Hoffe die lösen das bald.
Alle Geräte sind bei uns aktualisiert. Bei der Bildschirmzeit hat sich nichts geändert.
Ich bekomm seit neustem immer die Meldung das der Code nach erreichen des Limits bei meinem Junior benötigt wird, allerdings sind sämtliche Limits deaktiviert
Es müssen aber auch alle iPads, Macs und sogar Apple Watches auf den neuen 27er Versionen sein!!!
Ist nur eine Gerät dabei ohne 27er iOS/ipadOS/macos/watchos….
Dann gibt es die neue Funktion / Optik nicht.
Das stimmt, aber selbst dann sollte es einen Bereich „Family Devices“ geben (laut Apple) in dem man die inkompatiblen Geräte sehen kann, aber selbst das fehlt bei vielen.
Das fehlt bei uns genauso.
Vielleicht müssen wir uns auf das 27.1 Update gedulden.
Aber es bleibt eine verarschung von Apple das sogar Apple Watches auf der 27er Version laufen müssen.
Ja das nervt mich auch maximal. So kann man eben nicht alte Geräte bei den Kids weiter nutzen. Selbst taufrische SE Modelle oder ne Ultra 1 ist damit raus. Facepalm Apple!
Ist eine Aktualisierung der Apple Watches und ATV zwingend notwendig, auf welche die Kinder keinen Zugriff haben?
Die „Bildschirmzeit“ / Einstellungen waren schon immer Mist! Mit „Ohana“ geht’s einigermaßen…. kostet jedoch auch leider (Abo)! :-/
Bei mir zeigt es auch nichts an. Ich dachte schon das liegt an mir. Aber wie der Hauptredner geschrieben hat, ist das Problem bei Apple wohl bekannt. Nicht, dass es in Europa am Ende gar nicht kommt.
Es wäre gut, wenn ifun das selbst mal prüft-
Apple soll erst mal seinen job machen und eine gescheite Bildschirmzeit bauen, anstatt Eltern die Welt erklären zu wollen.
Eigentlich eine Schweinerei von Apple das ALLE Familiengeräte auf den neuen 27er Versionen sein müssen!
Bei iPhone / iPad versteh ich das noch, aber wieso auch noch Apple Watches?
Ein Elternteil bei uns hat eine alte AW ohne watchOS 27, daher keine Chance…
Hast Du das ausprobiert (sie vielleicht mal aus dem Konto genommen)?
Man kann Geräte aus der gemeinsamen Bildschirmzeit nehmen. Und die Apple Watch sollte nicht dazu zählen
Keine Ahnung wie ich das machen soll, meine bessere Hälfte will ja ihre AW benutzen.
Oder meinst du aus ihrer Geräte Liste entfernen bis die neue Ansicht kommt und dann wieder verknüpfen?
@Apoll
Das Problem:
Man muss ja seine AW verknüpfen mit dem Apple Account.
Und Apple gibt klar an:
„ Um die in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Funktionen nutzen zu können, benötigst du Version 27 (oder neuer) von iOS, iPadOS, macOS, watchOS oder visionOS. Wenn du diese Funktionen für ein Kind in deiner Familienfreigabegruppe einrichtest, müssen alle Geräte in deiner Familie auf die Version 27 (oder neuer) von iOS, iPadOS, macOS, watchOS oder visionOS aktualisiert werden.“
Die Apple Watch muss nicht iOS27 unterstützt. Habe aber das selbe Problem. Die „neue“ Bildschirmzeit erscheint nicht
Die Apple Watch muss watchOS 27 haben.
Apple gibt es ganz klar auf ihrer Seite an:
https://support.apple.com/de-de/guide/aap-apple/welcome/web