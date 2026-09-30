Sechs Schritte für Eltern: Apple erklärt den Umgang mit Bildschirmzeit

Apple hat gemeinsam mit der American Academy of Pediatrics einen neuen Leitfaden für Familien veröffentlicht. Unter dem Titel „Building Healthy Digital Habits“ sollen Eltern dabei unterstützt werden, den Umgang ihrer Kinder mit iPhone, iPad und anderen Apple-Geräten sinnvoll zu gestalten. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur die reine Bildschirmzeit, sondern auch deren Verhältnis zu Schlaf, Bewegung, Schule sowie Zeit mit Freunden und Familie.

Sechs Schritte statt pauschaler Zeitgrenze

Der Leitfaden gliedert das Thema in sechs Schritte. Apple und die Kinderärzte empfehlen zunächst, mit Kindern über Bildschirmzeit und die Gründe für mögliche Einschränkungen zu sprechen. Anschließend geht es um das Einrichten eines Kinderaccounts, passende Sicherheitsregeln für Apps und Webseiten sowie feste Zeiten für die Gerätenutzung.

Eltern können zudem festlegen, mit welchen Personen ihre Kinder über Telefon, Nachrichten und FaceTime kommunizieren dürfen. Apples Kommunikationssicherheit soll gleichzeitig verhindern, dass Minderjährige ungeeignete Bilder oder Videos ansehen oder teilen. Der letzte Schritt sieht vor, die festgelegten Regeln regelmäßig zu überprüfen und mit zunehmendem Alter anzupassen.

Interessant ist dabei auch, dass der Leitfaden keine einzelne Bildschirmzeit als allgemeingültiges Ziel vorgibt. Entscheidend seien unter anderem Alter, Nutzungssituation und ein ausgewogener Alltag. Das passt auch zu einer kürzlich von uns aufgegriffenen Langzeitstudie, die darauf hindeutet, dass bei der Mediennutzung von Kindern nicht ausschließlich die Gesamtdauer relevant ist.

iOS 27 liefert die passenden Werkzeuge

Technisch greift Apple dabei vor allem auf die mit iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 erweiterten Kinderschutzfunktionen zurück. Bildschirmzeit bietet inzwischen sogenannte Nutzungszeiten für Kategorien wie soziale Netzwerke, Spiele und Unterhaltung sowie unterschiedliche Zeitpläne für verschiedene Tageszeiten.

Hinzu kommen die „Surfanfrage“ für bislang nicht freigegebene Webseiten, Kaufanfragen für Apps und erweiterte Schutzfunktionen bei der Kommunikation. Einen Überblick über diese und weitere Neuerungen von iOS 27 hatten wir hier zusammengestellt.

Wer die neuen Bildschirmzeit-Funktionen innerhalb der Familienfreigabe verwenden möchte, muss allerdings alle beteiligten Geräte aktualisieren. Apple setzt dafür mindestens iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 beziehungsweise visionOS 27 voraus.